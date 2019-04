Ulmer „SchapfenMühle“ ruft mehrere Porridge-Produkte zurück

Das Unternehmen „SchapfenMühle“ in Ulm ruft mehrere ihrer Porridge-Produkte zurück, die bundesweit bei mehreren Lebensmitteleinzelhändlern verkauft wurde. Der Grund: Durch einen technischen Defekt in einer Produktionsanlage könne nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Hartplastiksplitter befinden könnten, heißt die Ulmer Firma am Montag mit.

Betroffen sind diese Produkte:

Schapfen Dinkel Porridge Cranberry Kokos 260 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 18. Februar 2020

260 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 18. Februar 2020 Schapfen Dinkel Porridge Aronia Sauerkirsch 260 Gramm mit MHD 6. März 2020

260 Gramm mit MHD 6. März 2020 Schapfen Dinkel Porridge Orange Ingwer 260 Gramm mit MHD 17. Februar 2020 und 30. April 2020

260 Gramm mit MHD 17. Februar 2020 und 30. April 2020 Schapfen Dinkel Porridge Natur 260 Gramm mit MHD 17. Februar 2020 und 30. April 2020

260 Gramm mit MHD 17. Februar 2020 und 30. April 2020 Gletscherkrone Porridge Sorten Raspberry Pomegranate und Vanilla Honey mit MHD 13. Dezember 2019 (gehandelt bei Aldi Nord)

Sorten Raspberry Pomegranate und Vanilla Honey mit MHD 13. Dezember 2019 (gehandelt bei Aldi Nord) Gletscherkrone Porridge Hafermahlzeit, Sorten Klassisch, Schoko, Apfel-Zimt und Waldbeere mit MHD 15. Januar 2020 (gehandelt bei Aldi Nord)

Sollten Verbraucher eines dieser Porridge-Produkte mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, können sie dieses über den Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, teilt die Firma mit. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Artikel seien nicht betroffen.

Die betroffenen Handelsunternehmen seien bereits informiert und dazu aufgefordert worden, die Ware aus dem Verkauf zu nehmen. Die Unternehmen hätten demnach umgehend reagiert, heißt es weiter.

Einst klapperte auch die Ulmer Schapfenmühle am rauschenden Bach, denn ursprünglich stand sie mittendrin im Fischerviertel. Doch am Pfingstsonntag 1983 brannte sie nieder. Am nördlichen Eingang der Stadt baute man die Getreidemühle wieder auf. Es entsteht die erste voll computergesteuerte Mühle der Bundesrepublik. Unsere Wetterreporterin Eva Reuter hat sie sich angesehen.