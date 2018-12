Ulmer Rettungsflieger nach Defekt an „Christoph 22“ wieder startklar

Der Ulmer Rettungshubschrauber Christoph 22 ist am Freitag bei Rammingen (Alb-Donau-Kreis) auf dem Weg zu einem Notfall mit einem technischen Defekt gelandet und konnte nicht wieder starten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Patient, zu dem das Ulmer Team gerufen worden war, wurde von einem Notarzt versorgt und dann mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hubschrauber vom Typ Airbus H145 wird wahrscheinlich längere Zeit ausfallen. Für diese Fälle hält der ADAC Ersatzmaschinen bereit. Am Samstagmorgen meldete sich das Team des Ulmer Hubschraubers wieder einsatzbereit.

Probleme mit dem Rotor

Wie Jochen Oesterle, Sprecher der ADAC-Flugrettung sagte, war der erst Ende Mai in Dienst gestellte Rettungshubschrauber auf dem Weg zu einem Notfall in Rammingen, als der Pilot während des Landesanfluges Probleme mit dem Rotor feststellte. Der Pilot landete mit der Maschine wie vorgesehen sicher um 8.35 Uhr am Ortsrand von Rammingen. Daher könne man nicht von einer Notlandung sprechen, so Oesterle.

„Wir haben am Freitag darauf gehofft, den Hubschrauber wieder in Betrieb nehmen zu können“, sagte Oesterle, „aber diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.“ Der Defekt sei umfangreicher als zunächst angenommen. Da ein Wartungsteam die Rotorblätter nicht vor Ort instand konnte, wurde der Hubschrauber mit einem Tieflader in die ADAC-Werft nach Landshut gebracht. Die Rotorblätter werden im Airbus-Werk Donauwörth repariert.

Am Freitagnachmittag traf am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus eine Ersatzmaschine der ADAC Luftrettung ein. Am Samstagmorgen sei die Maschine wieder zum Einsatz startklar gemeldet worden, so Oesterle.

1629 Alarmierungen im Jahr 2017

Zu durchschnittlich vier bis fünf Einsätzen pro Tag startet der Ulmer Rettungshubschrauber, im vergangenen Jahr zählte die Crew 1629 Alarmierungen: Einsatzgebiete sind schwerpunktmäßig die Region Ulm/Neu-Ulm, die Schwäbische Alb sowie Teile von Oberschwaben und Bayerisch-Schwaben.