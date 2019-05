Ulmer rennt bei Treppenlauf im Empire State Building unter die Top 10

Der Pole Piotr Lobodzinski ist beim 42. Treppenlauf im Empire State Building allen Kontrahenten davongezogen. Mit einer Zeit von 10 Minuten und 5 Sekunden erklomm der 33-Jährige am Dienstagabend die 1576 Stufen des berühmten New Yorker Hochhauses.

Damit deklassierte er seine Gegner: Der Zweitplatzierte Wai Ching Soh aus Kuala Lumpur brauchte 69 Sekunden länger für die 86 Stockwerke. Der deutsche Ralf Hascher aus Ulm in Baden-Württemberg kam mit 12 Minuten und 52 Sekunden als achter Mann ins Ziel.

Bei den Frauen siegte einmal mehr die Gewinnerin der Vorjahre, Suzy Walsham aus Singapur. Sie kam mit 12 Minuten und 18 Sekunden über eine Minute vor der Finnin Laura Manninen ins Ziel. Der mit 81 Jahren älteste Teilnehmer, der Chicagoer Williard Zangwill, kam als Lezter ins Ziel. Er erreichte die Spitze des Empire State Buildings in etwas mehr als einer Stunde und 25 Minuten.

Kein Preisgeld

Anders als bei solchen Hochhaus-Läufen in China oder dem Nahen Osten winkt in New York kein Preisgeld. Den Rekord von 9 Minuten und 33 Sekunden über die 86 Stockwerke stellte 2003 der Australier Paul Crake auf. Die Läufer bereiten sich häufig mit Intervalltrainings in Hochhäusern ihrer Heimatstädte vor. Den Siegrekord der Männer hält der Deutsche Thomas Dold, der zwischen 2006 und 2012 siebenmal als Schnellster oben war.