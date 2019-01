Ulmer Rabbi hat Judenhass selbst erlebt: „Ich war schockiert“

Es war an einem Samstagnachmittag im März vergangenen Jahres. Shneur Trebnik, mit der Kippa auf dem Kopf als Jude zu erkennen, schlenderte die Platzgasse entlang, als er plötzlich und in barschem Ton angesprochen wurde. „Wieso läuft ein Rabbiner auf deutschen Straßen herum“, habe der Mann um die 60 zu ihm gesagt. Trebnik, in Begleitung einer nicht-jüdischen Frau habe gleich gemerkt, dass dies kein Moment ist, um zu diskutieren. „Ich war schockiert“, sagt der Ulmer Rabbi. Und ist schweigend weiter gelaufen.

Ich bin seit 19 Jahren hier und in Ulm fühle ich mich zuhause. Shneur Trebnik, Ulmer Rabbi

Auf die Frage angesprochen, ob er wie Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Judenhass erleiden müsse, nennt Trebnik dieses Beispiel. Dennoch sei die Region seine Heimat: „Ich bin seit 19 Jahren hier und in Ulm fühle ich mich zuhause.“

Mehr entdecken: Die Angst vor dem Judenhass wächst

Doch mit dem Aufstieg der AfD habe sich etwas geändert. Trebnik möchte nicht sagen, dass er nun Angst habe. „Es ist nur etwas ungemütlicher geworden.“ Viele Mitglieder der Gemeinde fühlten sich ohnehin in doppelter Hinsicht als Exoten. Durch ihre osteuropäische Herkunft und die Religion.

Es ist nie schön ein Exot zu sein. Shneur Trebnik, Ulmer Rabbi

Und dieses Gefühl werde zunehmend bestärkt. „Es ist nie schön ein Exot zu sein“, sagt Trebnik. Sätze, wie die durch alle Medien geisternde Forderung von AfD-Scharfmacher Björn Höcke nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ seien Treibstoff für dieses Unwohlsein.

500 Mitglieder zählt das Ulmer Rabbinat

Trebnik weiß inzwischen, wer ihm an jenem Samstagnachmittag verbal die Existenzberechtigung entziehen wollte. Wohl ein Ulmer. „Ich sehe ihn manchmal zufällig. Dann wird mir ganz flau.“ 500 Mitglieder zählt das Ulmer Rabbinat, das zur Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) gehört.

Ernst-Wilhelm Gohl, Dekan des Münsters, misst rechte Parolen. (Foto: Thomas Burmeister / DPA)

Und Trebnik kennt Gemeindemitglieder, die aufgrund eines rauer werdenden politischen Klimas mit dem Gedanken spielen, Deutschland zu verlassen. „Sie sind sehr hellhörig geworden.“ Die Gruppe sei keine „Strömung“ innerhalb der Gemeinde.

Doch die „vermutlich einstellige“ Zahl an Abwanderungswilligen sei in der Gemeinde durchaus wahrnehmbar. Ulm steht damit nicht allein: Im überregionalen Teil unserer Zeitung prangerte Konobloch einen aggressiven Antisemitismus an, weswegen immer mehr jüdische Deutsche überlegten nach Israel auszuwandern.

Jüdische Begegnungsstätte: Rabbi Shneur Trebnik zeigt einer Besuchergruppe in Ulm seine Synagoge. (Foto: Priebe)

Die jüdische Gemeinschaft sei vor allem wegen der AfD besorgt. Die „10 oder 15“ regionalen Politiker der AfD seien Trebnik egal. Was ihm Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist die Frage, warum eine Partei die außer Hass und Hetze keinerlei gangbare Lösungen für die Gesellschaft anzubieten habe, auf zweistellige Wahlergebnisse kommen kann. Auf ihrer Homepage hat die IRGW aufgrund der Vorkommnisse eine „Gemeinsame Erklärung gegen die AfD“ veröffentlicht. „Die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Schoa ein Zuhause haben. Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal“, heißt es darin.

„Ich hoffe es ist nur eine Phase“, sagt Trebnik, der 43-jährige Vater von sieben Kindern. Denn eigentlich funktioniere das Zusammenleben der Religionen und Kulturen in Ulm sehr gut.

Attacken bleiben Ausnahmen

Vorfälle wie in der Platzgase oder die Attacke vor anderthalb Jahren, als ein Unbekannter mit einem Metallpfosten und Fußtritten die Synagoge beschädigte, seien zum Glück seltene Ausnahmen. Trebnik „wundert es sehr“, dass der Täter trotz mehrerer Zeugen und Aufnahmen der Überwachungskameras nicht gefunden werden konnte.

Dieser Mann steht in Verdacht, die Ulmer Synagoge beschädigt zu haben. Das Foto stammt aus einer Überwachungskamera. (Foto: Polizei)

Beunruhigend findet Trebnik, dass in einigen Moscheen antisemitische Parolen gepredigt werden und Kinder diese Parolen aus ihren Elternhäusern in Neu-Ulmer Klassenzimmer tragen (wir berichteten). Doch persönlich habe er mit Moslems in der Region nur gute Erfahrungen gemacht. Nicht zuletzt im Ulmer Rat der Religionen, in dem er sich regelmäßig mit Vertretern des katholischen Dekanats, des türkisch-islamischen Kulturvereins Ditib, des alevitischen Kulturvereins Ulm und des bosnisch-islamischen Kulturzentrums trifft.

Mehr entdecken: Große Kundgebung für Menschenrechte und Solidarität auf dem Ulmer Marktplatz am Freitag