Ulmer Professor neuer Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft

Der Ärztliche Direktor der Klinik für Innere Medizin I am Universitätsklinikum Ulm, Professor Dr. Thomas Seufferlein, ist zum Präsidenten der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) gewählt worden.

Das höchste Organ der DKG, die Delegiertenversammlung, hat am 19. Juni einen neuen Vorstand bestimmt. Für die nächsten zwei Jahre wählten die Mitglieder Professor Seufferlein in das Amt des Präsidenten der größten onkologischen Fachgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Dies teilte die Ulmer Uniklinik am Mittwoch mit.

Als Präsident der DKG möchte Professor Seufferlein laut Mitteilung die Vorsorge von Krebserkrankungen und die Versorgung von Patienten mit Krebs kontinuierlich weiter verbessern. Neue Erkenntnisse in der Krebsmedizin müssten noch schneller umsetzbar werden, etwa durch ständig aktualisierte, hochwertige onkologische Leitlinien und ein interdisziplinäres Qualitätsmanagement. „An diesen Zielen werden wir mit allen Sektionen der DKG und unseren Partnern, der Deutschen Krebshilfe und dem Deutschen Krebsforschungszentrum weiter arbeiten, darauf freue ich mich“, so Professor Seufferlein.

Professor Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm gratuliert Professor Seufferlein: „Wir freuen uns, dass mit Professor Seufferlein ein renommierter Wissenschaftler der Ulmer Universitätsmedizin an dieser zentralen Position wirken wird. Als ausgewiesener Experte für internistische Onkologie und Gastroenterologie wird Professor Seufferlein innerhalb der entscheidenden onkologische Fachgesellschaft in Deutschland und darüber hinaus weiterhin wichtige Impulse setzen.“

Zuvor war Professor Seufferlein bereits in verschiedenen anderen Funktionen für die DKG tätig, unter anderem als Vizepräsident im DKG-Vorstand, als Vorsitzender der Zertifizierungskommission der DKG-zertifizierten Darmkrebszentren und als Sprecher der DKG im Lenkungsausschuss des Leitlinienprogramms Onkologie.

Der neue DKG Vorstand setzt sich neben Professor Seufferlein zusammen aus Professorin Anja Mehnert-Theuerkauf (Universitätsklinikum Leipzig), Professor Ullrich Graeven (Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach), Professor Olaf Ortmann (Regensburg) und Professor Frederik Wenz (Universitätsklinikum Freiburg).