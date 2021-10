Ulmer Polizeipräsident spricht über die Bekämpfung von Kinderpornografie und den Enkeltrick

Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist laut Grundgesetz Aufgabe der Polizeien der Länder. Sie sollen den Schutz des Staates und seiner Bürger im Inneren sicherstellen. Bei einem Vortrag am Samstag, 30. Oktober, gewährt der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber ab 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr, 3G) in der Lonetalhalle in Westerstetten einen Einblick in die Polizeiarbeit.

Er wird schwerpunktmäßig über die Bekämpfung von Kinderpornographie, die Phänomene „Enkeltrick“ und „falsche Polizeibeamte“ sowie Internetkriminalität berichten. Die Zuhörer können auch Fragen stellen.

Zuständig ist die Ulmer Polizei unter der Führung von Bernhard Weber in Ulm, im Alb-Donau-Kreis, im Kreis Heidenheim und Göppingen sowie im Kreis Biberach.

Veranstalter ist die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP), Sektion Ulm in Kooperation mit DWT und DBwV. Eine Anmeldung ist erforderlich. Aufgrund begrenzter Plätze gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Bitte bis spätestens 27. Oktober anmelden per Mail an goetze.w@gmail.com