Ulmer Polizei warnt vor Ablenkungen im Verkehr

Die Polizei in Ulm warnt vor Ablenkungen beim Autofahren, insbesondere das Handy am Steuer sei eine große Gefahr. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Etwa das Polizeirevier Ulm-West stellte bei Kontrollen Anfang Juni fünf Verstöße wegen der Nutzung von Handys am Steuer fest. Gefahren waren Männer wie Frauen im Alter von 22 bis 36 Jahren. In Göppingen fiel eine 39-Jährige auf, weil sie ihr Handy am Steuer benutzte, genau wie ein 59-Jähriger in Ebersbach. Auch die Polizei in Heidenheim zeigte einen 42-Jährigen an, weil er das Handy während der Fahrt nutzte. Mit allen Fahrern führte die Polizei laut Mitteilung belehrende Gespräche, sie sehen Bußgeldern entgegen. Die Polizei wies sie demnach auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind.

Gezeigt hätte sich dies beispielsweise in der Dietenheimer Straße in Illerkirchberg. Dort fuhr am Mittwoch, 1. Juni, gegen 8.30 Uhr, eine 40-Jährige wohl wegen Unachtsamkeit in das Auto einer 50-Jährigen. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Auch in Schelklingen und auf der A8 bei Gosbach kam es Anfang Juni zu Unfällen wegen Unachtsamkeit und Ablenkung. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Deshalb warnt die Polizei: „Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkung bei der Teilnahme am Straßenverkehr.“ Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt, muss wegen der Gefahren, die er dadurch verursacht, mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Auch Fußgänger und Radfahrer sollten sich nicht ablenken lassen. Mit deutlichen Worten richten sich die Polizisten auch an Beifahrer: „Mund aufmachen“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Sagen Sie dem Fahrer Ihre Bedenken, wenn er telefoniert oder mit dem Kopf woanders ist, und appellieren Sie an seine Verantwortung.“