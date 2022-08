Ulmer Polizei: Strenge Kontrolle der Poser-Szene trägt Früchte

Gestank, Lärm und eine Gefährdung des Straßenverkehrs: Weil die Klagen über die Poser-Szene in Ulm im vergangenen Jahr immer größer wurden, haben die Behörden reagiert. Vor allem die Polizei knöpfte sich die Fans getunter Autos vor, verschärfte die Kontrollen. Mit Erfolg, wie die Polizei nun wissen lässt.

Die Ulmer Polizei legte am Montag eine „positive Bilanz“ ihrer Bemühungen im ersten Halbjahr dieses Jahres vor, die Aktivitäten der Ulmer Poser einzuschränken. Man habe „einen deutlichen Rückgang der Ereignisse“ beobachten können. Die Poser-Events seien weniger geworden.

Hier trifft sich die Szene nach wie vor

Dass die ausgeweiteten Kontrollen Früchte tragen, belegten auch die deutlich zurückgegangenen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bei der Polizei. Allerdings: In Luft habe sich das Problem nicht aufgelöst. „Nach wie vor trifft sich die Poserszene im Stadtgebiet und tritt an Hotspots wie dem Altstadtring und der Blaubeurer Straße auf.“

Was die Polizei in den zurückliegenden Monaten getan hat, um den nervigen Treiben Einhalt zu gebieten? Von März bis Juni seien zwölf Sonderkontrollen durchgeführt worden. Dabei hätten die Ermittler 30 Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten festgestellt und angezeigt.

Auch im Rahmen des täglichen Streifendienstes habe die Polizei eine Blick auf die Szene und erstattete zusätzlich 80 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Davon 56 Mal wegen unnötigen Lärms und zwölf Mal wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Außerdem wurden sechs Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil sie an illegalen Autorennen teilnahmen.

Meldung an die Führerscheinstelle

Die Polizei arbeite eng mit der Stadt Ulm und den Führerscheinstellen zusammen. Daraus resultierten bislang 18 so genannte „Gelbe Karten“ und zwölf Mitteilungen an die Führerscheinstelle, wobei zwei der Betroffenen nach der gelben Karte nochmals auffällig waren. Nach einer erneuten Mitteilung an die Führerscheinstelle fiel aber keiner der Betroffenen mehr auf.

Innehalten will die Polizei mit ihren Kontrollen nicht. Es werde weiter kontrolliert. Wie sie mitteilt, „zur Sicherheit aller“.

Bürger sollen Poser melden

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürger nach wie vor auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Die Polizei nimmt Hinweise auch telefonisch (0731 / 1880) oder persönlich entgegen.