Ulmer Polizei sorgt bei Twitter für Furore

Das Polizeipräsidium Ulm hat jüngst beim Kurznachrichtendienst Twitter für Furore gesorgt. Sie retweeten eine Nachricht der Satire-Webseite „Der Postillon“. Dabei ging es um die Verwendung von Pfeffersprays. Die Reaktion der Ulmer Polizei erreichte zwar eine bislang unerreichte Reichweite, kam aber nicht bei allen Twitter-Nutzern gut an. Wie viel Witz darf sich eine Polizei erlauben? Wolfgang Jürgens, Chef der Ulmer Polizeisprecher, stellt klar: „Wir wollen als seriöse Polizei wahrgenommen werden.“

„Der Postillon“ hatte in einer wie immer ironisch gemeinten Nachricht vermeldet, dass sich eine Frau nachts in üblen Gegenden herum treibe, weil ihr Pfefferspray fast abgelaufen sei. Sie hoffe demnach, dass sie noch vor Ende des Monats überfallen oder belästigt wird – damit sie das Spray wenigstens noch einmal verwenden könne. Natürlich – wie immer bei „Der Postillon“ – nicht ernst gemeint. Alles Satire.

Auch deshalb rät die Polizei davon ab, Waffen oder Pfeffersprays zu kaufen. Vertraut auf Euch, lasst Euch Tipps von Eurer Polizei geben. Erste Infos auf https://t.co/iw31mwJTir unter dem Thema Sexualdelikte - Sexuelle Gewalt - Tipps. https://t.co/HQJclS3wfl— Polizei Ulm (@PolizeiUL) 23. Februar 2019

Die Ulmer Polizei nahm diesen Tweet zum Anlass, auf ein ernstes Thema aufmerksam zu machen: „Auch deshalb rät die Polizei davon ab, Waffen oder Pfeffersprays zu kaufen. Vertraut auf Euch, lasst Euch Tipps von Eurer Polizei geben“, schreiben sie in einem Retweet und verweisen auf die Beratungs-Internetseite der baden-württembergischen Landespolizei, genauer auf das Thema Sexualdelikte. Hier heißt es nämlich: „Vorsicht beim Einsatz von Tränengas & Co.“

Reizgas-Spraydosen haben Mankos

Die Polizei steht dem Einsatz von Reizgasen in Spraydosen, Schreckschusswaffen mit Tränengaspatronen sowie in Taschenlampen und Schlagstöcken eingebauten Sprühgeräten skeptisch gegenüber. Diese hätten laut Polizei diverse Mankos: Zum einen sei die Reizgasmenge oft nicht ausreichend. Zudem spiele Windrichtung und Windstärke eine nicht unerhebliche Rolle. Bei unsachgemäßer Anwendung könne sich das Reizgas oftmals auch gegen das Opfer wenden.

Vielmehr verweist die Polizei auf eigene Tipps, was bei einer entsprechenden Situation zu tun sei: Zielstrebig auf ein Gebäude zulaufen und läuten, in die Richtung gehen, wo Menschen sind oder laut um Hilfe rufen. Zudem verweist sie auf Selbstverteidigungskurse.

Und wir müssen jeden Tag neu überlegen, wie wir unsere Themen an den Mann kriegen. Wolfgang Jürgens, Sprecher Polizeipräsidium Ulm

Sexuelle Übergriffe und damit auch das Thema Pfefferspray, so Polizeisprecher Wolfgang Jürgens, seien besonders in der Fasnetszeit aktuelle und damit wichtige Themen: „Und wir müssen jeden Tag neu überlegen, wie wir unsere Themen an den Mann kriegen.“

Er habe damals auch den Retweet getätigt – mit einer für das Polizeipräsidium Ulm bislang unbekannten Reichweite: Mehr als 94 000 Twitter-Nutzer hätten laut Jürgens demnach den Tweet der Ulmer Polizei gesehen. Mehr als 400 Mal wurde der Retweet mit einem „Herz“ versehen. Sonst seien es lediglich immer um die 20 000 bis 30 000 Nutzer, erklärt Jürgens und lobt sich selbst mit einem kleinen Augenzwinkern: „Das war echt gut.“

Eins muss klar sein: Wir werden Opfer immer ernst nehmen. Wolfgang Jürgens, Sprecher Polizeipräsidium Ulm

Jedoch hat es auch ein paar wenige Twitter-Nutzer gegeben, die den ernst gemeinten Hintergrund nicht verstanden haben oder vielleicht auch nicht verstehen wollten. Einer schreibt zum Beispiel: „Lest ihr eigentlich was ihr da Schreibt? ist der Autor der @PolizeiUL auch im (Twitter)dienst Betrunken? Drogenproblem? Erzähl das einem Missbrauchsopfer, du Handlampe.“ [sic] Polizeisprecher Jürgens: „Eins muss klar sein: Wir werden Opfer immer ernst nehmen. Deswegen gibt es von mir auch kein ironisches Wort, nur den Hinweis auf unsere Tipps.“

Lest ihr eigentlich was ihr da Schreibt? ist der Autor der @PolizeiUL auch im (Twitter)dienst Betrunken? Drogenproblem? Erzähl das einem Missbrauchsopfer, du HandlampeAbgesehen davon, wer @Der_Postillon nicht kennt, sollte den Arzt Konsultieren!— 🔞 A´senka_GER 🔞 (@Grablicht) 23. Februar 2019

Seit Oktober 2016 besitzt das Polizeipräsidium Ulm einen eigenen offiziellen Twitter-Account, hat mittlerweile mehr als 3600 Follower und informiert dort Nutzer meist mit den alltäglichen Polizeimeldungen, reagiert aber bei besonderen Großlagen auch in Echtzeit. So beispielsweise bei größeren Unfällen auf den Autobahnen A7 und A8 – aber auch bei Katastrophenlagen wie Terroranschlägen oder Amokläufen. „Was aber natürlich niemand bei uns hofft“, sagt Jürgens.

Für diese Art der Öffentlichkeitsarbeit sei extra eine Stelle geschaffen worden, so Jürgens. Was wann und wie bei Twitter und auch in den anderen sozialen Medien veröffentlicht wird, entscheide jedes Polizeipräsidium für sich, wenngleich es Richtlinien und Grundsätze gebe, die die komplette Landespolizei gemeinsam erarbeitet hätten. „Wir wollen als seriöse Polizei wahrgenommen werden“, erklärt Jürgens. Aber um wahrgenommen zu werden, brauche es auch Aktionen „am Rand“ – so wie zum Beispiel den Retweet einer Satire-Webseite.