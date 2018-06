Ulmer OB-Kandidaten im Kuschel-Modus

Mit dem ersten Aufeinandertreffen der Kandidaten auf den Chefsessel im Ulmer Rathaus im „Regional Forum Wirtschaft“ hat der Wahlkampf begonnen. Eine erste Erkenntnis des „Regional Forums Wirtschaft“ ist: Punkte mit kontroversen Meinungen sind – zumindest im weiten Feld der wirtschaftsnahen Themen – rar.

Tempo-30 war das einzige Thema, bei der streng geregelten Oberbürgermeisterkandidaten-Veranstaltung, bei dem unterschiedliche Meinungen deutlich wurden.

Während Czisch und die Piratin Hirschel sich für „weniger Vorschriften“ und somit indirekt für weniger 30er Zonen aussprechen, plädiert Schäfer-Oelmayer für Tempo-30 auch in Ortsdurchfahren. Rivoir ist vorsichtig pro Zone-30. Diese Regelung für Wohngebiete sei früher ebenso heiß diskutiert worden, heute sei das Tempolimit dort selbstverständlich.

Ansonsten erwartet Ulm ein Kuschel-Wahlkampf. Der große thematische Aufreger fehlt in einer Stadt, in der die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln und damit so ziemlicher jeder bauliche Wunsch entweder bereits Realität ist (Ratiopharm-Arena) oder sich im Bau befindet (zweite Straßenbahnlinie). Selbst das Multi-Millionen-Projekt der Sedelhöfe taugt nicht als Zankapfel, nachdem sämtliche Seiten den neuen Entwurf beklatschen.

Viel warme Worte: Alle Kandidaten wollen die Steuern nicht erhöhen, den regionalen Handel fördern, Großbaustellen koordinieren, Flüchtlinge integrieren und viel mehr günstige Wohnungen bauen.

So viel Einigkeit wurde bei der Veranstaltung auch durch das enge Korsett des Formats erzwungen: Bei maximal einer Minute Redezeit pro Thema und Kandidat sind Feinheiten einer unterschiedlichen Vorgehensweise notgedrungen nicht zu erkennen.

Kontroverse Ansichten gibt es beispielsweise zwar nicht zum Entwurf der Sedelhöfe, aber durchaus über die Entscheidungswege, die nun zur Realisierung des Großprojekts führen.

Einblicke in die Denkweise der Kandidaten verschaffte die letzte Frage des Abends: „Was wollen Sie bis 2023 (Ende der Amtszeit) bewegt haben?“ Martin Rivoir wünscht sich die Spatzen in die Fußballbundesliga, eine „wunderbare Kulturszene abseits des Theaters“ und überall freies W-Lan. Czisch will insbesondere vollends die Vollbeschäftigung erreichen und die niedrigen Steuern halten.

Schäfer-Oelmayer würde sich besonders über Ulm als bundesweit führendes Zentrum in der Speichertechnologie und eine gelunge Integration der Flüchtlinge freuen. Eine Straßenbahn bis hinter Ludwigsfeld, ein funktionierendes S-Bahn-Netz sowie ein Verleihsystem für Elektrofahrräder steht auf der Agenda von Anja Hirschel.