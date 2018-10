Ulmer Nutzfahrzeughersteller präsentiert sich

Bei einem Tag der offenen Tür präsentierte sich der Ulmer Nutzfahrzeughersteller Iveco auf seinem Betriebsgelände im Ulmer Donautal mit seiner gesamten Fahrzeugvielfalt. Nach der Auftaktveranstaltung für geladene Gäste war am Samstag die breite Öffentlichkeit eingeladen. Einen Tag lang konnten sich die zahlreichen Besucher über die Produktpalette informieren, selbst in diverse Monstertrucks setzen, sich an Fahrsimulatoren versuchen und hautnah mal diverse Renntrucks mit über 1100 Pferdestärken bewundern.

Aber auch für Selfies mit den Truck-Rennsport-Fahrern vor ihren Rennboliden war reichlich Gelegenheit – sowohl der aktuelle Europameister Jochen Hahn aus Altensteig als auch die Tübingerin Steffi Halm (sechster Platz bei der Europameisterschaft) und der Achtplatzierte Andrè Karsim aus Berlin zeigten sich als begehrte Fotoobjekte geduldig.

Zwei Reifensätze am Wochenende

Das Team Schwabentruck hat den Truck-GP als Mannschaft gewonnen und bei den Fahrern auch die Fahrerwertung. „Zwei Reifensätze am Wochenende zu verbrauchen, ist ganz normal. Bei immerhin acht Läufen und vier Rennen bleibt einiges an Gummi auf der Strecke. Die 1100-PS-6-Zylinder-Motoren sind ohnehin bei 160 Stundenkilometern abgeriegelt“, so Andrè Karsim, der wie seine Rennfahrer-Kollegen am Nürburgring vor gut 100 000 Zuschauern dabei war. „Beim Verbrauch gilt die Faustregel: ein Liter Diesel pro Kilometer Fahrstrecke.“

Aber Iveco präsentierte neben den spritschluckenden Maschinen auch einen energiefreundlichen Elektrobus, zudem wurden gasbetriebene CNG- und LNG-Trucks vorgestellt. Die komplette Bandbreite mit speziell ausgebauten Bussen, rund 40 Lastwagen verschiedenster Ausführungen für die Bundeswehr und Gewerbe wie Betonmischer, Kipper, Kranfahrzeuge, Feuerwehr-Löschfahrzeuge und Drehleitern sowie etliche Gebraucht-Trucks waren auf dem riesigen Gelände zu finden.

Auf einer Modellrennbahn konnte der Nachwuchs mit Fernbedienung erste Rennversuche unternehmen – natürlich mit Trucks und außerdem umweltfreundlich und absolut abgasfrei mit 12-Volt-Elektro-Motoren.