Ulmer Neujahrskonzert wird Feuerwerk mit Knaller und Bonbons

Das Ulmer Neujahrskonzert am 1. Januar ist Kult. Wie „Dinner for One“ an Silvester gehört es zur Tradition und gibt es dem neuen Jahr den richtigen Puls, Takt und die Stimmung vor. Das Theater Ulm verspricht dieses Mal ein besonderes Neujahrskonzert, vorbereitet mit viel Herz, Schmiss und Ausdauer. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Jean-Philippe Rameau, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Franz Lehár, Johann Strauß und Henry Mancini. Los geht’s um 18 Uhr im Großen Haus.

Im Theater Ulm haben GMD Felix Bender, das Philharmonische Orchester und die Solisten Benno Schachtner und Rafal Tomkiewicz ein musikalisches Programm ausgetüftelt, das sich wie ein Feuerwerk der Musik anfühlen wird – ein hervorragender Start ins neue Jahr, so das Theater Ulm in seiner Pressemitteilung. Welche Bonbons und Knaller in dieser Ausgabe warten, bleibt vorerst noch ein süßes Geheimnis, heißt es weiter. So, wie 2022 die Chöre für ein Stimmenerlebnis sorgten, wird es auch 2023 die eine oder andere gesangliche Überraschung geben.

Das Konzert dauert etwa zweieinlab Stunden. Es gibt eine Pause und es ist schon fast ausverkauft.