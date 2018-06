Ulmer Nato-Kommando: Freude, aber auch viele Fragen

Die Nato wird ihr neues Kommando, das Logistik, Nachschub, Transport von Material und Waffen, Truppenverlegungen und den Schutz Alliierter Streitkräfte in Europa planen und koordinieren soll, in Ulm beim Multinationalen Kommando Operative Führung ansiedeln. In der Ulmer Wilhelmsburg-Kaserne wird diese Entwicklung positiv gesehen: „Wir würden uns sehr freuen, wenn Ulm den Zuschlag für das neue Kommando bekommen würde“, formulierte Oberstleutnant Hagen Messer, Pressesprecher des Ulmer Kommandos, am Freitag zurückhaltend - denn auch wenn die Entscheidung nun getroffen ist, steht der formelle Beschluss noch aus.

Nach dem bestandenen „Nato-TÜV“ sei der mögliche Zuschlag ein Beweis für das Vertrauen der Nato ins Ulmer Kommando. Im Joint Warfare Centre (JWC) der Nato in Stavanger hatte das Multinationale Kommando im Mai bei der Übung „Trident Jaguar“ bewiesen, dass es Einsätze Tausender Soldaten von Land-, See- und Luftstreitkräften sowie von Armeen mehrerer Länder in Krisengebieten rasch organisieren und stabsmäßig führen kann. Das letzte Wort zum neuen Kommando liege bei den Ministern und dann bei den Staats- und Regierungschefs, die im Juli zum Nato-Gipfel zusammenkommen, betonten sowohl Messer wie auch ein Nato-Sprecher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

General arbeitet an Umsetzungsplänen

Derweil hat der Befehlshaber des Ulmer Kommandos, Generalleutnant Jürgen Knappe, bereits Pläne, wie der Beschluss der Regierungen umzusetzen sein könnte: „Sollte die Entscheidung für dieses neue Kommando auf Ulm zukommen, dann werden wir dagegen legen, was wir an Infrastruktur haben und welche Aufgaben auf uns zukommen.“ Unklar ist, wie viele Soldaten die Nato nach Ulm abstellen wird. Knappe: „Daraus wird sich möglicherweise für die eine oder andere Ergänzung ein Nachbesserungs- oder Nachsteuerungsbedarf ableiten.“ Aber mit Blick auf die großen Baumaßnahmen sei er „äußerst optimistisch gestimmt“. In der Wilhelmsburg-Kaserne investiert die Bundeswehr derzeit erheblich, insgesamt wird mit über 60 Millionen Euro gerechnet.

Einsatzbereit für Nato und EU

Im Ulmer Kommando sind neben der Planung des künftigen Transport- und Logistik-Stabes zwei weitere Aufgaben zu bewältigen: Ab Juli steht das Kommando der Nato in einer einjährigen Phase ständiger Bereitschaft als „operatives Hauptquartier“ zur Verfügung. In dieser Zeit können die Ulmer jederzeit kurzfristig mit der Führung von Nato-Militäreinsätzen in Krisenregionen mit bis zu 60.000 Soldaten beauftragt werden. Weiter hat das Ulmer Kommando einen EU-Auftrag. Dem in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne stationierten Kommando gehören Stabsoffiziere aus 17 Ländern sowie mehrere hundert Soldaten an. General Knappe erklärt: „Jetzt müssen wir die verschiedenen Aufgaben nebeneinanderlegen und ich werde dann bewerten und meine Entscheidung geben, wie wir dieses zeitlich abarbeiten werden.“

Keine Stationierung neuer Einheiten

Fest steht, dass die Nato ausschließlich Fachleute, also Stabssoldaten, nach Ulm entsenden wird. Befürchtungen, Logistik- und Nachschubbataillone mit Lkw und schwerem Gerät könnten in Ulm stationiert werden, trat ein Nato-Sprecher am Freitag entgegen.

Das neue Kommando müsse vor allem in Osteuropa Brücken, Straßen, Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen prüfen, heißt es in Nato-Kreisen. In Deutschland kenne man die Verhältnisse, in Osteuropa nicht. Konkret gehe es um praktische Fragen. Einige Beispiele: „Wir müssen wissen, wo es Nachschub geben könnte, in welchem Zustand sich die Infrastruktur befindet, wer und wo Ansprechpartner ist.“ In den vergangenen Jahrzehnten seien Bahnen, Flughäfen oder Häfen privatisiert worden. Auch sei es wichtig zu wissen, welche geeigneten Verkehrswege es beispielsweise zwischen den Nachschub-Häfen Antwerpen oder Bremerhaven und Osteuropa gebe. Es sei zu fragen: „Sind Autobahnen und Brücken eigentlich für schwere Panzer geeignet?“ Sorgen bereiten neben dem Zustand von militärisch nutzbaren Straßen- und Schienenverbindungen in Richtung Osten vor allem bürokratische Hürden beim Transport von Truppen und Ausrüstung.

Das neue Kommando

Der formelle Beschluss soll, wie berichtet, in der kommenden Woche bei der Frühjahrstagung der Verteidigungsminister in Brüssel gefasst werden. Doch die Entscheidung sei gefallen, nun gehe es um Details: „Das deutsche Angebot, das Kommando in Ulm aufzubauen, wird angenommen“, hieß es am Freitag übereinstimmend aus Nato-Kreisen und auch aus dem Bundesverteidigungsministerium. Deutschland hatte das Angebot im Februar unterbreitet, damals waren noch Bonn und Ulm als mögliche Standorte genannt worden.

Einsatzbereitschaft ab 2021

Aus wie vielen Soldaten das Logistik- und Nachschubkommando insgesamt bestehen wird, ist noch nicht abschließend entschieden. Den aktuellen Plänen zufolge soll aber bereits im Juli mit dem Aufbau begonnen werden. Bereits im Oktober 2019 könnte es dann seine Arbeit aufnehmen. Die volle Einsatzbereitschaft ist für 2021 vorgesehen.

Die Bündnisstaaten haben sich, laut dpa, darauf geeinigt in der Wilhelmsburg-Kaserne in Ulm ihr neues NATO-Kommando aufzubauen. Grund für die Aufrüstung ist die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands.

Mit der Stärkung ihrer Kommando- und Streitkräftestruktur reagiert die Nato auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands. Vor allem östliche Bündnispartner fühlen sich bedroht, seit der große Nachbar 2014 mit der Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ukraine begann und sich die Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibte.

Im Zuge der Entspannungspolitik war die Kommando- und Streitkräftestruktur der Nato in den Jahren davor enorm reduziert worden. Von den zeitweise mehreren Dutzend Hauptquartieren sind nach Nato-Angaben heute nur noch sieben übrig. Die Personalstärke sank von deutlich mehr als 20.000 Soldaten auf rund 6800.

Neben Deutschland werden die USA in Norfolk (Virginia) ein weiteres neues Kommando aufbauen, das unter anderem einen besseren Schutz der Transportwege zwischen Nordamerika und Europa über den Atlantik sicherstellen soll. Dabei geht es auch um die Absicherung sensibler Infrastruktur. Im Atlantik liegen zum Beispiel Datenkabel, über die Internet- und Kommunikationsverbindungen laufen.