Ulmer Münster erstrahlt in Blau-Gelb

Als weltweites Signal für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine wird am Mittwoch der höchste Kirchturm der Welt in den ukrainischen Landesfarben blau-gelb angestrahlt. Schon am Dienstag wurde der Hauptturm des Ulmer Münsters testweise angestrahlt.

Ab 18 Uhr soll es am Mittwoch zudem ein ökumenisches Friedensgebet im Münster mit Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und dem Augsburger Bischof Bertram Meier geben, teilten die Städte Ulm und Neu-Ulm am Dienstag mit.

Anschließend sei eine Mahnwache auf dem Münsterplatz geplant, mit Ansprachen der Oberbürgermeister Katrin Albsteiger (CSU) aus Neu-Ulm und Gunter Czisch (CDU) aus Ulm.

„Als Mitglieder des Pakts Freier Städte verurteilen wir die bewaffnete Aggression von Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine zutiefst“, so die beiden Oberbürgermeister. Die Menschen in der Region seien aufgerufen, „in dieser Stunde der Not“ gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und des Friedens zu setzen.