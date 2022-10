Ulmer Marktsonntag am 9. Oktober

Das Ulmer City Marketing lädt für den 9. Oktober zum Ulmer Marktsonntag und zu einem erlebnisreichen und entspannten Einkaufstag in die Ulmer Innenstadt ein. Von 11 bis 18 Uhr sind der Herbstmarkt auf dem Münsterplatz sowie der Antik- und Kunsthandwerkermarkt rund um den südlichen Münsterplatz geöffnet und von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt und in der Blaubeurer Straße.

Der bunte Herbstmarkt mit Waren und Leckereien an, auf dem südlichen Münsterplatz gibt es den Antik- und Kunsthandwerkermarkt mit zahlreichen Ständen. Die Geschäfte in der Innenstadt und in der Blaubeurer Straße habens ich ebenfalls einiges einfallen lassen. Im Blautal Center warten neben Modetrends und Accessoires auch kulinarische Köstlichkeiten. Kleinn Besucher können sich auf Micky, Minnie und das Blautal-Center-Maskottchen freuen. „Uns lag es am Herzen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, damit Familien hier bei uns in der Ulmer City einen spannenden und schönen Tag erleben können und der Sonntagsausflug für alle Altersgruppen ein Highlight bietet“, sagt Sandra Walter, Citymanagerin in Ulm.

Folgendes Programm ist geplant:

Jugendfeuerwehr Ulm: Als Attraktion für Groß und Klein ist die Jugendfeuerwehr von 11 bis 18 Uhr mit dabei und wird an acht Stationen in der Innenstadt kleine und auch große Helden zum Mitmachen einladen.

Turngau: Der Turngau Ulm präsentiert auf der Showbühne auf dem Münsterplatz mit den Turnvereinen aus Ulm und der Region die Vielfalt und das Können des Turnsports.

Spatzenbähnle: Das Ulmer Spatzenbähnle fährt ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde bei Fotoprofi am Münsterplatz ab und bietet eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Außerdem sind in der Hirsch- und Bahnhofsstraße sowie in Hafen- und Platzgasse unterschiedliche Künstler unterwegs: Theo Twister ist Ballonkünstler par excellence und zaubert aus Ballons kleine und große Kunstwerke; Glucks und Oma sind ein Walking Act, die aus dem Moment heraus improvisieren und so für humorvolle und poetische Momente sorgen; die Zirkusschule Harlekin bietet die Möglichkeit, Zirkustechniken selbst auszuprobieren; beim Circus gibt es auch einen Spielepark unter anderem mit Pedalos, Sommerski, Balancierkreisel, zudem findet man Bastelaktionen für Kinder, Maskottchen für ganz besondere Schnappschüsse, ein Kinderkarussell – die Kleinen stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Außerdem laden zahlreiche Aktionsstände zum Mitmachen und Gewinnen ein.