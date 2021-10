Ulmer Marke Gardena will die USA erobern

Durch den Kauf des Nordamerikageschäfts des US-Konzerns Orbit will die Ulmer Marke Gardena jetzt Weltmarktführer für die Bewässerung von Privatgärten werden. Der Konzern hinter Gardena, die Husqvarna Gruppe, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Orbit Irrigation unterzeichnet, einem führenden Anbieter von Bewässerungslösungen für Privatgärten in Nordamerika. Orbit werde künftig in die Gardena Division der Husqvarna Gruppe eingegliedert, wodurch ein weltweit führender Anbieter entsteht und sich neue Wachstumsmöglichkeiten für beide Marken eröffnen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die Übernahme von Orbit ermöglicht der Marke Gardena den Zugang zu Vermarktungskompetenzen und einer Betriebsinfrastruktur in Nordamerika", sagt Pär Åström, Chef der Gardena Division. "Dies wird uns ermöglichen, Gardena mit der Zeit in Nordamerika als Premiummarke für Gartentechnologie zu etablieren mit unserem Angebot an Mährobotern, smarten Bewässerungslösungen und Gartengeräten." Die Verbindung von Orbit und Gardena ermögliche ein beschleunigtes Wachstum in den USA durch die Nutzung der Innovationsfähigkeiten von Gardena. Orbit mit Sitz in Salt Lake City, Utah, hat etwa 300 Mitarbeitende und erzielt über 95 Prozent der Erlöse in Nordamerika, wo die Präsenz von Gardena bislang sehr eingeschränkt ist. Das Produktsortiment von Orbit umfasst Bewässerungsgeräte, die im Einzelhandel, Gartencentern, E-Commerce und über Profianwender vertrieben werden. Darüber hinaus unterstützt eine digitalisierte Produktreihe mit 1,4 Millionen verbundenen Geräten Verbraucher dabei, Wasser zu sparen, die Pflanzenpflege zu fördern und Geld zu sparen. Die Übernahme wird voraussichtlich vor dem Jahresende 2021 abgeschlossen sein, bleibt aber unter dem üblichen Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Henric Andersson, Vorstandsvorsitzender der Husqvarna Gruppe, spricht von einer exzellenten Ausgangsposition und Größe, um den Markt anzuführen. Der Nettoumsatz von Orbit über die vergangenen zwölf Monate betrug rund 320 Millionen US-Dollar (etwa 275 Millionen Euro) mit einer operativen Marge, die geringfügig unter dem Durchschnitt der Husqvarna Gruppe liege. Der Übernahmepreis entspreche einem Unternehmenswert von 480 Millionen US-Dollar (etwa 413 Millionen Euro) auf bargeld- und schuldenfreier Basis und werde finanziert durch bestehendes Barvermögen und bislang nicht in Anspruch genommener Kreditrahmen.