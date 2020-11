Ulmer Lungenarzt gibt Masken-Gegnern Contra

Von Schwäbische Zeitung

Die Identität eines Mannes, der am Mittwoch bei einem Unfall in Bad Schussenried ums Leben kam, kennt die Polizei noch immer nicht. Deshalb hoffen die Beamten der Kriminalpolizei in Biberach nun, mit Fotos des Mannes Zeugen zu finden, die ihn erkennen.

Ein Zeuge hatte die Leiche des Mannes gegen 17 Uhr am Mittwoch in der Nähe des Bahnhofs in Bad Schussenried entdeckt.

Löwenkopf-Tattoo zwischen den Schulterblättern Der Tote wird auf ein Alter von etwa 35 Jahren geschätzt.