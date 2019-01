Ulmer Kultkneipe „Glembotzki“ muss schließen - das sind die Gründe

Das „Glembotzki“ in Ulm macht dicht. Ruhestörung, Lärmbelästigung, Vandalismus: Das seien die Gründe, warum Ulms Kultkneipe „Glembotzki“ in der Olgastraße schließen muss. So haben es zumindest die Betreiber kürzlich auf ihrer Facebook-Seite vermeldet. Im Frühjahr soll demnach Schluss sein mit Bier und Kickern in der Olgastraße.

Der „Ulmer Tratsch“ sei nicht zu stoppen, heißt es bei Facebook: „Es ist leider richtig, dass wir trotz Verhandlungen das Glembotzki schließen müssen.“ Die Betreiber hätten demnach keine Pachtverlängerung erhalten. Begründung: „Es ist einfach zu viel Nachbarschaft, die insgesamt nicht auf unseren Betrieb klargekommen ist.“ Besonders im Haus gebe es ständig Beschwerden bezüglich der Lautstärke.

Frühere „Puffer-Bar“ war für fünf Jahre gepachtet

Das „Glembo“, wie es in der Szene inzwischen heißt – früher die „Puffer-Bar“, sei für fünf Jahre gepachtet gewesen. Im vergangenen Sommer seien die Betreiber nach eigenen Angaben noch „sehr optimistisch“ gewesen, dass das klappen wird – mit der Pachtverlängerung. „Leider kam es anders.“ Wie und ob das Glembotzki woanders wieder aufmachen wird, werde sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Das Ende der Kultbar soll auch entsprechend gefeiert werden: Die sogenannten „Closing Wochen“ sollen ab dem 18. Februar beginnen bis zum 9. März andauern.