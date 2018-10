Ulmer Kriminalkommissar wandert hinter Gitter

Ein 51-jähriger Kriminalkommissar ist am Freitagmittag wegen Unterschlagung, Strafvereitelung, Diebstahl in Tateinheit mit Verwahrungsbruch in besonders schweren Fällen zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung vom Ulmer Schöffengericht verurteilt worden. Der bisher nicht vorbestrafte Vater von drei erwachsenen Kindern muss nicht nur die Strafe absitzen, sondern verliert jetzt auch seinen Beamtenstatus und den in 31 Jahren Dienstzeit erworbenen Pensionsanspruch.

Am 10. Juli diesen Jahres begann der bereits zweite Prozess gegen den seit drei Jahren suspendierten Kripo-Beamten. Der erste war nach zwei Verhandlungswochen im vergangenen Jahr geplatzt, weil sich der Angeklagte unwohl fühlte. Der der damaligen Sitzung beiwohnende forensische Gutachter stellte zwar die volle Verhandlungsfähigkeit nach einer kurzen Untersuchung fest. Doch der Richter entschied auf eine Neuauflage, weil sich der Angeklagte in einem Krankenhaus in Neu-Ulm stationär behandeln lasse.

Anklage wie Story eines Ratekrimis

Die Anklageschrift, die am Freitag in allen Punkten durch das Urteil bestätigt wurde, liest sich wie die Story eines Ratekrimis, nur ohne Tote. Zwischen 2013 und 2015 soll der damalige Rauschgiftermittler immer dann, wenn er den Chef des Polizeireviers Weststadt im Urlaub vertrat in mindestens 28 Fällen Strafanzeigen und Ermittlungsakten nicht an zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet beziehungsweise beseitigt haben und in sechs weiteren Fällen Geldbeträge aus Strafbefehlen und verordnete Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils hundert bis zu einmalig 5000 Euro für sich behalten habe. In einem Fall schmorte ein Einzahler im Gefängnis, weil er angeblich die Sicherheitsleistung nicht bezahlt hatte, die sich der Angeklagte sich nach Auffassung des Gerichts selbst in die Tasche gesteckt haben soll.

Vor Gericht präsentierte sich der Beschuldigte als redlicher Mensch mit einem intakten Familienleben und einer tadellosen Karriere vom einfachen Verkehrspolizisten zu einem hoch gelobten Kriminalbeamten, der sich uunter anderem beim Landeskriminalamt Abteilung Terrorismus Meriten erworben habe.

Immer wenn der Kollege wo war, fehlte hinterher Geld.“

Die beiden Verteidiger beschrieben durchgängig im Prozess und in ihren Plädoyers ihren Mandanten als „tadellosen Polizisten“, der das Opfer eines „Wir-Gefühls“ seiner Kollegen und Vorgesetzten geworden sei, dem alles angehängt worden sei, „was im Polizeirevier schief lief“. In der Tat hatten sich in der umfangreichen Beweisaufnahme zahlreiche Kriminalhauptkommissare und Kriminaldirektoren im Halbstundentakt die Klinke in die Hand gedrückt und kein gutes Haar an dem Angeklagten gelassen haben. Der Polizeipräsident Christian Nill sagte aus: „Es gab wiederholt Unregelmäßigkeiten bei der Sachbearbeitung und Arbeitszeiterfassung.“ Ein internes Disziplinarverfahren lief gegen den Angeklagten auch einmal vor längerer Zeit, als er die Gemeinschaftskasse der Kollegen geplündert haben soll.

Strick zieht sich immer enger um den Hals des Kommissars

Im Verlauf der Beweisaufnahme zog sich der Strick immer enger um den Hals des beschuldigten Kommissars, nachdem ein Finanzermittler der Polizei in den Zeugenstand getreten war. Sein ehemaliger Kollege habe sich seit Jahren in finanzieller Lage befunden. Zeitweise habe er bei sechs verschiedenen Banken zum Teil mehrere Konten besessen – es hätte immer wieder Bareinzahlungen mit auffällig viel Münzgeld gegeben, wenn Lastschriften anstanden. Eine Privatinsolvenz habe gedroht. Der Zeuge wörtlich: „Immer wenn der Kollege wo war, fehlte hinterher Geld.“

So reihte sich ein Verdachtsindiz nach dem anderen auf, denen der Angeklagte und seine Anwälte stets widersprachen. In seinem Plädoyer sprach der Oberstaatsanwalt nach dem Ende der umfassenden Beweisaufnahme von einer Schädigung der Integrität der Polizei in der Öffentlichkeit durch den Angeklagten, der sich selbst in hohem Maße strafbar gemacht habe. Die beiden Verteidiger plädierten nach ihren engagierten Plädoyers für einen zweifelsfreien Freispruch ihres Mandanten. Es sei nur zu Lasten von ihm ermittelt worden. Das könne rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht genügen.

Ob sie in Berufung gehen, konnten die Anwälte kurz nach dem Urteil noch nicht sagen. Und die Frage bleibt auch nach dem Prozess nicht beantwortet, woher die chronische Geldnot des jetzt verurteilten Kommissars kommt, der über ein Monatseinkommen von über 3000 Euro plus monatliche Finanzspritzen von mehreren hundert Euro verfügte. Die Gerüchteküche wird weiterbrodeln.