Ulmer Kommando bei Übung MILEX 22 in Brüssel

Das Multinationale Kommando Operative Führung nahm mit Planungsexperten an der EU-Übung MILEX 22 in Brüssel teil und unterstützte die Organe und Institutionen der EU mit seiner langjährigen Expertise bei der Planung und Führung von Operationen im Rahmen der „Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Ziel der Stabsrahmenübung war die weitere Verbesserung der Krisenreaktionsfähigkeit der Europäischen Union, die ein wesentliches Element des vom Europäischen Rat im März 2022 gebilligten „Strategischen Kompass“ bildet.

Grundlage für die Übung war ein fiktives aber realistisches Szenario, anhand dessen EU-Planungsprozesse und die Krisenreaktion auf militärstrategischer und operativer Ebene geübt wurden, wobei die Übung aus zwei Phasen bestand. In der ersten Phase wurden die Planungsprozesse zwischen der „Militärischen Planungs- und Führungsfähigkeit“ als militärstrategisches Hauptquartier in Brüssel und dem unterstellten EU Force Headquarters geübt, das durch die „Division Castillejos“ in Huesca/Spanien gestellt wird. Dabei wurden beide Hauptquartiere durch Fähigkeiten und Personal aus den EU-Mitgliedstaaten unterstützt, darunter auch aus Ulm. In der zweiten Phase wurde dann die Truppenverlegung ins Krisengebiet simuliert und durch Lageeinspielungen ergänzt, wobei das EU Force Headquarters die militärischen Krisenreaktionskräfte vor Ort im fiktiven Krisengebiet führte.

Dem Ulmer Kommando bot MILEX 22 die Möglichkeit, sich selbst in Übung zu halten, EU-Organe und Institutionen zu unterstützen, Expertise auszutauschen und sich auf seine eventuelle militärstrategische Rolle 2025 vorzubereiten, wenn Deutschland als Rahmennation abermals die Führung der Krisenreaktionskräfte der EU übernehmen wird.

Der Stellvertretende Befehlshaber des Multinationalen Kommando Operative Führung, der österreichische Generalmajor Reinhard Trischak, wird in der Mitteilung zitiert: „Die bei MILEX 22 gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden wir für die Bereitstellung und Vorbereitung der Planungsarbeiten und gegebenenfalls für die Führung der EU-Eingreifkräfte in der Zukunft einbringen. Unser Kommando leistet hier einen sichtbaren Beitrag zur Stärkung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU.“

Die EU muss bei Krisen effektiv und reaktionsschnell handeln, heißt es in der Mitteilung des Kommandos. Um die Einsatzfähigkeit und Interoperabilität ihrer Hauptquartiere und Streitkräfte zu gewährleisten, müssten die EU und ihre Mitgliedstaaten, die EU-Führungsstrukturen für bestehende wie künftige Missionen und Operationen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik weiterentwickeln, an neue Herausforderungen und Bedürfnisse anpassen und die insgesamt fünf gegenüber der EU angezeigten nationalen Hauptquartiere in Übung halten. Neben den jährlichen Konferenzen der militärischen Befehlshaber der Hauptquartiere der Europäischen Union bieten insbesondere die MILEX- und Integrated Resolve-Übungsreihen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung, Professionalisierung, Erreichung und Steigerung der Einsatzbereitschaft zwischen den EU-Akteuren im militärischen Bereich.

Das Multinationale Kommando Operative Führung stellt an der Schnittstelle zwischen EU und NATO mit seinen Planungskapazitäten, Fähigkeiten und seiner Expertise ein bewährtes Hauptquartier auf strategischer Ebene für militärische Einsätze und Übungen im Rahmen der „Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (GSVP) der EU zur Verfügung, deren Handlungs- und Krisenreaktionsfähigkeit sowie deren Stärkung ein wesentliches Element des vom Europäischen Rat im März 2022 gebilligten „Strategischen Kompass“ ist.