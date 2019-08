Ulmer IT-Firma nach Insolvenz aufgekauft – jetzt drohen Kündigungen

Vor drei Monaten hat das Ulmer Unternehmen IT-Informatik Insolvenz angemeldet. Jetzt ist das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen. Das Ergebnis: Das Unternehmen wurde nach eigenen Angaben zu großen Teilen an die Datagroup SE in Pliezhausen (Landkreis Reutlingen) verkauft.

Ein Kaufpreis ist nicht bekannt. Die Beschäftigten seien bei einer Betriebsversammlung am Donnerstag über die Übernahme informiert worden, so ein Sprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Durch den Verkauf konnten nach Unternehmensangaben 300 der zu Beginn der Sanierung existierenden 400 Arbeitsplätzen an den Standorten in Ulm, Berlin und Barcelona gesichert werden. Der Standort in Hamburg mit insgesamt rund 40 Mitarbeitern müsse jedoch aufgegeben werden, so der Sprecher weiter.

Stellen werden auch in Ulm gestrichen

Waren zu Beginn des Insolvenzverfahrens rund 290 der insgesammt 400 Angestellten in Ulm beschäftigt, sei diese Zahl nur geringfügig kleiner geworden, teilt der Sprecher mit. Mit Stellenstreichungen müsse aber auch in der Donaustadt gerechnet werden. Wie viele, werde in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Die 15 Software-Entwickler umfassende Einheit in Barcelona wurde ebenfalls durch die Datagroup übernommen. Was mit den aktuell rund 60 Beschäftigten in Berlin passiert, ist unklar. Auch diese sind dem Vernehmen von möglichen Streichungen betroffen.

Datagroup beschäftigt weltweit 2200 Mitarbeiter

Die 1987 in Ulm gegründete IT-Informatik befasst sich mit SAP-Beratung, Cloud-Infrastruktur, Industrie 4.0 und Software-Entwicklung insbesondere für Kunden aus dem Mittelstand. Die Datagroup gilt als eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen und beschäftigt bundesweit mehr als 2200 Mitarbeiter.

Das Unternehmen mit Sitz in Pliezhausen übernimmt laut Mitteilung rückwirkend zum 1. August 2019 die wesentlichen Vermögenswerte und Mitarbeiter der IT-Informatik GmbH sowie deren beiden Tochterunternehmen Mercoline GmbH in Berlin und die IT-Informatik Digitalización Industrial 4.0.