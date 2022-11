Ulmer IHK-Region kein gutes Pflaster für Gründer

Im Gebiet zwischen Ulm, Ehingen und Biberach machen sich nach wie vor verhältnismäßig wenige Menschen mit einer eigenen Geschäftsidee selbstständig. Das ist ein Ergebnis des „Gründeratlas’“ 2022, so die IHK Ulm. Zwar hätten sich die Gründungszahlen zwischen 2019 und 2021 „dynamischer“ entwickelt als auf Landes- und Bundesebene. Dennoch liege man noch immer unter dem Landesdurchschnitt.

Als Grund gibt die IHK an: „die überdurchschnittlich guten Beschäftigungsmöglichkeiten in der IHK-Region Ulm“. Statt selbst ein Business zu starten, ließen sich die Menschen hierzulande lieber bei einer Firma anstellen. Dies sei für viele „eine lukrative Alternative“ zu einer Selbstständigkeit. Hinzu komme, dass die Unternehmen in der Region eine vergleichsweise hohe Beständigkeit aufwiesen, es seltener zu Betriebsaufgaben komme, als anderswo. Trotzdem kann sich die Zahl der Gründungen sehen lassen: Im Schnitt seien es zuletzt 3275 pro Jahr gewesen.

An der Spitze liegt das Ulmer IHK-Gebiet in einer anderen Kategorie: nämlich beim gesamten Unternehmensbestand. Dieser habe bis 2021 weiter zugenommen. So liege die Region bei der Wachstumsintensität (Zuwachs an Unternehmen pro 10 000 Einwohner) in der Langfristbetrachtung von 2012 bis 2021 an der Spitze in Baden-Württemberg. „Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr die hohe Beständigkeit bei gleichzeitiger Dynamik unserer Region“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch.

Auch wenn noch immer unterm Landesschnitt, ist die Zahl an Gründungen vor allem in den vergangenen Jahren in der IHK-Region überdurchschnittlich gestiegen. Knapp drei Prozent könnten davon als Startups eingestuft werden. „Diese Startups sind sehr wichtig für die Innovationskraft unserer Region“, so Engstler-Karrasch. Ebenfalls interessant: Fast zwei Drittel der Gründungen starteten im Nebenerwerb. Diese Einstiegsform in die Selbstständigkeit sei besonders bei Frauen beliebt.