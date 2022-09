Nach Hackerangriff auf Ulmer IHK: Ende der Störung in Sicht

Es war ein feindseliger Akt, die Täter nahmen für ihren Angriff vor rund einem Monat die IT-Systeme der deutschen IHKs ins Visier. Auch die Ulmer Industrie- und Handelskammer ist noch immer betroffen – und nach wie vor für ihre Mitglieder nur eingeschränkt erreichbar.

Griff zum Telefon

Man muss noch immer etwas warten, bis sich die (neue) Homepage der IHK Ulm vollständig aufgebaut hat. Der Cyberangriff hat Spuren hinterlassen. „IT-Störung: IHK digital nur eingeschränkt erreichbar“ steht dann in großen Lettern auf der Startseite. Das bedeutet: Wer mit der Ulmer IHK Kontakt aufnehmen möchte, der muss zum guten alten Telefon greifen. Die Nummern der jeweiligen Ansprechpartner sind ebenfalls auf der Startseite ausgewiesen.

Nicht minder „oldschool“: Um sicherzugehen, dass auch jedes ihrer rund 38 000 Mitgliedsunternehmen in Ulm, im Alb-Donau-Kreis sowie im Kreis Biberach über die Störung informiert ist, hat die IHK allen Mitgliedern zudem noch einen Brief geschrieben.

Doch es zeichnet sich Licht, beziehungsweise wieder eine elektronische Verbindung ab am Ende des Tunnels. Man gehe davon aus, sagt Frank Stetter, einer der beiden stellvertretenden IHK-Hauptgeschäftsführer, dass der Mailverkehr Mitte dieser Woche wieder funktioniere.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Zu den Gründen der Attacke und wer dahinter steckt, will sich Stetter mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft für Cybercrime in Nordrhein-Westfalen hat Ermittlungen aufgenommen. Wegen der Cyberattacke waren die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern in Deutschland aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren worden.

Wie groß der Schaden ist, ist derzeit unklar. Doch allem Anschein nach hatte die IHK Ulm Glück im Unglück. Die Auswirkungen der Attacke hätten gravierender ausfallen können. Sie fiel jedoch in eine Zeit, in der auch bei der IHK nicht allzu viel Betrieb ist und auch keine IHK-Prüfungen anstehen: die Sommerferien, beziehungsweise die Urlaubszeit. Dies habe der IHK laut Stetter ein Stück weit „in die Karten gespielt“.