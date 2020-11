Ulmer IHK erhebt Forderungen gegenüber neuem US-Präsidenten

Die Wahlentscheidung in den USA betrifft aus Sicht der Ulmer IHK besonders Deutschland – aber auch die Ulmer IHK-Region. Europäer und Amerikaner müssten jetzt schnell die Beziehungen normalisieren, so die IHK am Montag.

„Viele unserer Firmen sind in den USA aktiv und produzieren dort. Die Verflechtungen gehen somit weit über die reinen Handelsgeschäfte hinaus. Daher fordern wir Joe Biden auf, sich allgemein für ein regelbasiertes Handelssystem einzusetzen. Wir brauchen wieder Verlässlichkeit und Beständigkeit in den Wirtschaftsbeziehungen und erwarten einen entsprechenden Kurswechsel in den USA“, sagt Max-Martin W. Deinhard, der Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm.

Die westliche Welt müsse mit einer Stimme sprechen – insbesondere gegenüber China, „und natürlich brauchen wir faire und verlässliche Wirtschaftsbeziehungen ohne Handelshemmnisse“, sagt Ulms IHK-Präsident Jan Stefan Roell zum Wahlergebnis. Gerade auch für Baden-Württemberg seien und blieben die USA wichtigster Außenhandelspartner. 2019 konnte jeder fünfte Euro im US-Export von Unternehmen aus dem Südwesten erwirtschaftet werden. Die Corona-Pandemie habe hier für starke Rückgänge gesorgt: Über alle Branchen betrachtet, sei das Baden-Württemberg-US-Exportgeschäft mit fast 14 Prozent zweistellig im Minus. „Eine Zusammenarbeit unter Freunden, offene Grenzen und intakte Lieferketten – das kann helfen, diese Geschäfte schnell zu verbessern“, hofft Roell.