Ulmer Gleis 44 möchte regionalen Künstlern schon bald wieder eine Bühne bieten

Der Sommer steht vor der Tür - und das Gleis 44 in den Startlöchern: „Wir können es kaum abwarten, endlich in die neue Biergarten-Saison zu starten", sagt Samuel Rettig, Geschäftsführer des Gleis 44, des Ulmer Klubs im Dichterviertel. Unter dem Motto „Nix wie hin“ kündigen die Gleis-Macher nun erste Pläne für den Frühsommer an. Los geht es im „Gleis-Garten“, unter freiem Himmel, direkt vor der Türe des Klubs in der Schillerstraße - sobald Biergärten wieder öffnen dürfen. Auf dem Gelände in der Ulmer Schillerstraße werde jetzt „eifrig gehämmert, geräumt und gepflanzt“, berichtet Rettig.

Der Gleis-Garten 2021 wolle wieder Künstlern aus der Region eine Plattform bieten und jungen Menschen einen kreativen Ort. Seine Zukunft hat das Gleis 44, das 2018 als Idee dreier Ulmer Abiturienten begann, nun auch gesichert, für zwei weitere Jahre - die Stadt Ulm habe eine Verlängerung des Zwischennutzungs-Projekts ermöglicht, erzählt Rettig. Doch was bietet der Sommer 2021?

Vor einem Jahr steckte Gleis 44 noch tief im Projekt Liederkranz: Im Biergarten in der Friedrichsau boten die Macher um Rettig, gemeinsam mit dem Verein Indauna, ein Sommerprogramm. DJ-Beschallung, Pop- und Rock-Subkultur, aber auch Klavierkonzerte, Theater, Podiums-Gespräche. „Diese Zeit im Liederkranz hat uns sehr geprägt“, sagt Rettig heute.

„Es war für unser Projekt ein Schritt ins Erwachsenwerden, in neue Dimensionen. Das merken wir auch jetzt, was die Vielfalt der Künstler-Anfragen betrifft." Allerdings: Der Gastronom Stefan Beilhardt wird den Liederkranz im Sommer 2021 wohl allein betreiben. Gleis 44 ist ausgestiegen und konzentriert sich jetzt auf seinen eigenen Biergarten am Klub-Gelände.

Vieles sei noch im Werden, das Programm nicht ganz spruchreif, erzählt Rettig. Aber gleich zu Beginn möchte der Künstler Mark Klawikowski im Gleis-Garten an den Sommer 2020 anknüpfen: Damals stand ein stolzer Hirsch aus Holz im Liederkranz. Auch Figuren und Gesichter verzierten den Biergarten - und die hat der Puppenkünstler Klawikowski für den Gleis-Garten nun zerlegt und neu geformt. Außerdem ist eine Foto-Ausstellung mit Werken von Stefan Grzesina geplant.

Die Kunst begleitet den Biergartenbetrieb - aber eines wird dort wohl nicht zu erleben sein: Livemusik. Aus Lärmschutzgründen könne der Gleis-Garten selbst keine Konzerte anbieten, sagt Rettig. Aber er denkt an andere potenzielle Spielorte, an denen das Gleis Pop-up-Konzerte gestalten könnte - falls möglich, falls die Corona-Regeln auch wieder größere Events erlauben. Der Gleis-Garten selbst solle ein großstädtischer, urbaner Biergarten werden. Schon nächste Woche, Anfang Juni, rechnet Rettig mit der Chance, zu öffnen. Er beobachte nun jeden Tag die Inzidenzen. „Wir wären auf jeden Fall bereit.“

Im Winter war es etwas still geworden um die Gleis-Macher - da seien sie in Klausur gegangen, erzählt Rettig. „Es gibt uns nun seit drei Jahren und ich hatte das Gefühl, dass da eine Geschichte zu Ende erzählt wird.“ Als Freunde aus einem Abiturjahrgang hatten sie 2018 ein altes Bahngebäude übernommen, als Zwischennutzer.

So entwickelte sich Gleis 44. Aber jetzt beginne ein neues Kapitel: „Wir möchten den Betrieb professionalisieren - aber bewusst auch nicht zu professionell. Denn ein zweites Roxy braucht die Stadt nicht.“ Das Gleis verstehe sich immer noch als eine Ergänzung zu den größeren, etablierten Institutionen.

Gründungs-Mitglied Paul Kost ist inzwischen aus dem Leitungsteam ausgestiegen, um sich nun mehr Film-Projekten zu widmen. Eine Gelegenheit, die Strukturen neu zu ordnen. Teamleiter sollen einzelne Bereiche des Gleis-Betriebs betreuen. Junge, kreative Menschen möchte das Gleis in Zukunft stärker einzubinden - als Praktikanten oder Auszubildende, Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr, Ehrenamtliche. An eine eigene Kreativabteilung denkt Rettig. „So weit sind wir aber noch nicht in der Planung.“

Das „Gleis 44“, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, betreibt Samuel Rettig als Gesellschafter. Unterstützung erhält das Projekt nicht nur von der Stadt, durch die Verlängerung. Gelder bekam das Gleis zuletzt aus zwei Fördertöpfen: Im Herbst 2020 erhielt es einen Zuschuss von rund 40 000 Euro aus dem Landes-Programm „Kultur trotz Abstand“ - und diese Förderung ist laut Rettig noch nicht aufgebraucht.

Und noch einmal 43 000 Euro obendrein gab es jetzt als Zuschuss aus dem Bundes-Programm "Neustart Kultur".