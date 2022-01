Ulmer Gefängnis bekommt eine Chefin

Wechsel an der Spitze der Justizvollzugsanstalt Ulm: Der langjährige Leiter Ulrich Schiefelbein ist in den Ruhestand getreten. Seine Nachfolgerin Jennifer Rietschler leitete bislang die Justizvollzugsanstalt Rottweil.

Marion Gentges, Ministerin der Justiz und für Migration, verabschiedete Ulrich Schiefelbein und übergab Jennifer Rietschler ihre Bestellung als neue Leiterin der JVA Ulm. Gentges dankte Schiefelbein für sein über 36-jähriges Wirken in der baden-württembergischen Justiz: „Mit Ulrich Schiefelbein scheidet eine hocherfahrene und fachkundige Führungskraft des baden-württembergischen Justizvollzugs aus dem aktiven Dienst aus. Zuletzt hat er über 20 Jahre hinweg die Justizvollzugsanstalt Ulm mit ruhiger und besonnener Hand geleitet. Nicht zuletzt aufgrund seiner sachlichen, ausgleichenden Wesensart ist es ihm immer gelungen, die Interessen aller Beteiligten sachgerecht in Einklang zu bringen.“

Der neuen Ulmer Anstaltsleiterin Jennifer Rietschler wünschte Ministerin Gentges eine glückliche Hand. Durch ihre Tätigkeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten bringe Jennifer Rietschler „viel Vollzugserfahrung“ mit. Sie verfüge über Einfühlungsvermögen im Umgang mit Bediensteten und Gefangenen, ergänzt durch einen ausgeprägten Sinn für praxisgerechte Entscheidungen, die sie auch in schwierigen Situationen schnell und sicher treffe. „Ich bin sicher, dass sie die bevorstehenden Auf-gaben hervorragend meistern wird“, so Ministerin Gentges.

Die Justizvollzugsanstalt Ulm ist schwerpunktmäßig die größte Anstalt des offenen Vollzuges im Lande. Sie hat insgesamt 351 Haftplätze, davon 212 in der Hauptanstalt, in der männliche erwachsene Strafgefangene im offenen Vollzug untergebracht sind. 139 Strafgefangene sind in der Außenstelle Frauengraben mit Kurzstrafenabteilung untergebracht, in der Untersuchungs- und Strafhaft sowie Zivilhaft an männlichen erwachsenen Strafgefangenen vollzogen wird.