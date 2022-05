Ulmer Geburtshilfe öffnet ihre Türen

Nach Umbau lädt dDie Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm am Freitag, 20. Mai, zum Tag der offenen Tür ein. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm (UKU) öffnet ihre Türen für werdende Eltern und Interessierteab 14 Uhr. In den vergangenen zwei Jahren wurden alle Geburtsräume der Sektion Geburtshilfe kernsaniert, umgebaut und neu eingerichtet. Die Umstrukturierungen optimieren und erweitern die geburtshilfliche Versorgung am UKU, so konnte zum Beispiel ein zusätzlicher Kreißsaal eingerichtet werden. Alle werdenden Eltern und Interessierte sind herzlich eingeladen, die neuen Geburtsräume zu besichtigen. Ein umfangreiches Vortragsprogramm informiert die Besucher*innen zudem über relevante Themen rund um Geburt und Schwangerschaft. Dabei stehen etwa Ernährung und Sport vor der Geburt sowie das Stillen im Fokus. Zudem informieren die UKU-Expertinnen und -Experten über den Geburtsablauf, Kaiserschnitt und besondere Schwangerschaftssituationen. Wer sich für den Hebammen-Beruf interessiert ist ebenfalls herzlich eingeladen. Ein Vortrag zum Studium Angewandte Hebammenwissenschaft am UKU rundet das Programm ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber es besteht eine FFP2-Maskenpflicht für alle Besucherinnen innerhalb der Frauenklinik. Die Klinik bittet, der Ausschilderung vor Ort zu folgen und die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.