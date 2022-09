Ulmer Friedenswochen starten - und sollen zum Aktivwerden ermutigen

Noch nie hatten die Ulmer Friedenswochen so eine dringliche Nachricht zu verbreiten wie dieses Jahr. Traditionell am Antikriegstag startet am Donnerstag, 1. September, das vierwöchige Programm der Friedenswochen. Dabei stets im Mittelpunkt: der Wunsch nach Frieden auf der Welt. In quasi jedem der 31 Veranstaltungen im Programm wird der Blick in die Ukraine daher unvermeidbar sein.

27 Gruppen, Initiativen und Vereine aus der Region werden sich am Programm beteiligen. Dabei soll auch ein Austausch darüber entstehen, was Frieden konkret bedeutet. „Das Besondere an den Friedenswochen in Ulm ist, dass sich so viele verschiedene Gruppen aus der Region dafür zusammengetan haben“, erklärt Reinhold Thiel, der seit der ersten Auflage im Jahr 1977 mitorganisiert. Trotz der unterschiedlichen Sichtweisen seien dabei alle der Meinung, dass die Lösung für eine Welt in Frieden nur eine gewaltfreie sein kann.

Die Gruppen der Friedenswoche wollen sich gegen das weitere Aufrüsten und Waffenlieferungen einsetzen. Dabei folgen sie ganz dem, auch im Programmheft abgedruckten, Zitat von Mahatma Gandhi:

Gutes kann niemals aus Lüge und Gewalt entstehen.

Doch nicht immer ist die Antwort auf die Friedensfrage klar. Das Programm der Ulmer Friedenswochen soll laut Reinhold Thiel deshalb ein breites Spektrum an verschiedenen Gesichtspunkten des Themas bieten. „Die Vorträge im Programm sollen dabei nicht nur ein Monolog sein, sondern unterschiedliche Meinungen aufzeigen und zur Diskussion anregen“, erklärt Thiel. Das soll etwa die Gesprächsrunde „Pflugscharen zu Schwertern?“ am Sonntag, 18. September, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mitte bieten. Eine weitere Möglichkeit zum Austausch: Der Journalist Andreas Zumach will am Mittwoch, 28. September, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mitte auf die Situation in der Ukraine schauen. Titel des Abends: „Ukraine: (Zwischen-)Bilanz eines Krieges“.

Ein schärferer Blick auf die geopolitische Lage und vor allem den Global Player China will der DGB-Kreisverband Ulm/Alb-Donau am Donnerstag, 1. September, ab 18 Uhr bei dem Vortrag „Welche Rolle spielt China?“ im Haus der Gewerkschaften werden. Eine Exkursion durch die vergangenen 100 Jahre und die seither gesponnenen wirkungsmächtigen Strategien bildet „Freundschaft mit Russland - eine Traditionslinie der extremen Rechten“, am Freitag. 2. September, im Haus der Gewerkschaften ab 19 Uhr.

Kontrovers wird es am Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mitte. Dann werden Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, Dr. Nicola Wenge und Wolfgang Stöger über Kriegerdenkmäler in Ulm diskutieren.

Musik und Gottesdienst sowie Ausstellungen

Neben Diskussionen und Vorträgen gibt es auch kulturelle Programmpunkte. So ist vom 12. bis 23. September die Ausstellung „Frieden machen - Beispiele aus aller Welt“ im Einsteinhaus zu sehen sowie ab 11. September bis 15. Oktober die Ausstellung „Die Kirschen der Freiheit“ im Kunstpool, der Galerie am Ehinger Tor. Ein Konzert mit internationalen Liedern in verschiedenen Sprachen zu Gitarrenbegleitung findet am Dienstag, 20. September, ab 19 Uhr in der Petruskirche in Neu-Ulm statt. Am Sonntag, 25. September, ist ein Friedensgottesdienst ab 10 Uhr ebenfalls in der Petruskirche Neu-Ulm geplant.

Die Friedenswochen sollen Machtstrukturen und Gewaltursachen aufdecken, Alternativen aufzeigen, sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten für den Einzelnen aufzeigen. Auch die nächste Generation soll mit eingebunden werden. Dafür veranstalten die Naturfreunde am Sonntag, 11. September, ab 13 Uhr ein Kinder- und Familienfest rund ums Naturfreundehaus Spatzennest.

Auch andere aktuelle Streitthemen werden ins Licht gerückt. Über „Verschwörungsmythen, alternative Fakten und mehr - Hintergründe und geschichtlicher Kontext“ spricht Journalist und Autor Andreas Speit am Montag, 26. September, ab 19 Uhr im Einsteinhaus. Ganz egal, welche und wie viele Veranstaltungen Interessierte während der Ulmer Friedenswochen besuchen, die Organisatoren und Mitwirkenden hoffen, dass bei jedem Besucher am Ende eine Botschaft hängen bleibt: Jeder kann etwas tun und sich engagieren. Seit der ersten Auflage der Friedenswochen sei die Welt mit Blick auf den Frieden zwar nicht unbedingt eine bessere geworden.

„Gerade deswegen sind die Ulmer Friedenswochen aber jetzt umso wichtiger. Und es ist wichtiger denn je, sich für den Frieden zu engagieren“, ermutigt Reinhold Tiehl.