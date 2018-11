Ulmer Frauen-Serviceclubs engagieren sich für hilfsbedürftige Familien

Die vier Ulmer Frauen-Serviceclubs haben auch in diesem Jahr das gemeinsame Ziel, hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und deren Mütter tatkräftig zu unterstützen: „Wir wollen diesen Menschen Hoffnung und ein Zeichen der Nächstenliebe geben.“ Finanziert wird eine Mitarbeiterin der Familienbildungsstätte, die Flüchtlingsfrauen den Einstieg in den Alltag zeigt, und der „Arbeitskreis ausländische Kinder“, in dem die Kinder einen geschützten Raum finden, Unterstützung in schulischen Belangen erhalten und Wertschätzung erfahren.

Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt sind die Frauen der Serviceclubs in der Nikolausgass 34 im Stand der Firma Beiselen zu Gast. Für eine Spende von fünf Euro erhalten Spender Weihnachtskarten, Geschenkpapier oder Geschenk-Anhänger, gestaltet von der Künstlerin Gabriela Nasfeter, sowie symbolisch ein Licht vom Ulmer Weihnachtsbaum: „Denn die 18 000 Lichter am Ulmer Weihnachtsbaum gehören den vier Ulmer Frauen-Service-Clubs Soroptimist International Club Ulm/Neu-Ulm, Soroptimist International Club Ulm-Donaustadt, Inner Wheel Club Ulm und Zonta Club Ulm-Donau – vergleichbar den Lions und Rotariern“, sagte Sabine Gum am gemeinsamen Stand der Clubs.

Die Frauen-Clubs konnten die 300 Lichterketten vor fünf Jahren mit Hilfe der Firma Schwenk Zement kaufen. Die fünfte Auflage der erfolgreichen Aktion ist seit Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Montag gut angelaufen. Seit 2014 wurden 75 000 Euro an gemeinnützige Projekte vergeben.