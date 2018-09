Ulmer Firma Höhn droht die Pleite

Die Ulmer Firma Höhn hat gestern einen Antrag auf Eigenverwaltung beim Amtsgericht Ulm gestellt. Der Geschäftsbetrieb läuft vollumfänglich weiter. Die Gehälter der 206 Mitarbeiter sind über das sogenannte Insolvenzgeld gesichert. Sie wurden von den Verantwortlichen bereits im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung informiert.

Grund für die Antragstellung sind laut Pressemitteilung einerseits Umsatzrückgänge in den vergangenen Monaten, andererseits aber auch notwendige Restrukturierungen, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Die Gesellschaft aus Ulm hat bereits ein aus Sicht der Geschäftsführung tragfähiges Sanierungskonzept erarbeitet, welches in den nächsten Wochen weiter umgesetzt wird.

„Wir werden die Restrukturierung konsequent umsetzen und kostendiszipliniert arbeiten. Mit den geplanten Maßnahmen werden wir das Unternehmen auf die zukünftigen Herausforderungen ausrichten. Hierbei ziehen wir auch einen strategischen Partner in Betracht. Nachdem wir uns in den vergangenen Jahren in einem schweren Marktumfeld gut behauptet haben, sind wir sicher, dass wir aus der Eigenverwaltung gestärkt heraus gehen“, so die Geschäftsführer der Firma Höhn, Ingbert Schmitz und Sebastian Haug.

Arndt Geiwitz als vorläufigen Sachwalter

Unterstützt wird die Geschäftsführung der Firma von den erfahrenen Sanierungsexperten der Pluta Rechtsanwalts-Kanzlei. Maximilian Pluta und Stefan Warmuth sind bereits bei dem Unternehmen vor Ort. „Gemeinsam arbeiten wir intensiv an einem Konzept. Alle Beteiligten ziehen an einem Strang und die Mitarbeiter sind hoch motiviert“, so Pluta. Als vorläufigen Sachwalter bestellte das Amtsgericht Ulm Arndt Geiwitz von der Wirtschaftskanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner (Neu-Ulm). „Höhn geht mit besten Sanierungsaussichten in das Verfahren. Neben den Fachexperten aus dem Unternehmen arbeiten hier Sanierungsexperten aus zwei renommierten Kanzleien konstruktiv und Hand in Hand zusammen und ergänzen sich fachlich. Ich bin sehr optimistisch.“ sagt Geiwitz.

Die Eigenverwaltung bietet dem Unternehmen Planungssicherheit und berücksichtigt gleichzeitig die Interessen der Gläubiger. Das Unternehmen darf, unterstützt durch Sanierungsexperten und unter Aufsicht eines Sachwalters, die Gesellschaft selbst durch das Verfahren führen. Bei einem Eigenverwaltungsverfahren bleibt die Geschäftsführung des Unternehmens im Amt.

Höhn ist Hersteller von Werbe-Aufstellern, Verpackungen und Druckerzeugnissen aus Karton, Papier und Wellpappe und damit Spezialist für Marken- und Produktkommunikation, also Werbung, direkt in den Geschäften. Die Firma mit Sitz in Ulm erzielt mit 206 Mitarbeitern etwa 25 Millionen Euro Umsatz.