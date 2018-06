Ulmer Feuerwehr-Geschichte sucht ein neues Zuhause

Noch sind ein paar alte Feuerwehrautos, uralte Spritzen und ältere Anhänger im ehemaligen Werk 2 in Ulm zu finden. Die mittlerweile fast leeren Hallen, in denen bis vor ein paar Wochen knapp 100 Ausstellungsstücke in einem Feuerwehr-Museum präsentiert wurden, haben auch die passende Adresse: Magirusstraße, benannt nach dem Ulmer Feuerwehr-Kommandanten Conrad Dietrich Magirus (1824 - 1895). Doch Magirus’ Erfindungen rund um die Feuerwehr, die allesamt die Silhouette des Ulmer Münsters als Signet in alle Welt tragen, werden wohl in Ulm auf lange Zeit nicht mehr zu sehen sein. Neue Eigentümer haben die Hallen gekündigt, das Museum sucht ein neues Zuhause.

Handdruckspritze von 1874

Ortstermin: In den Hallen sind Dietmar Otto und Peter Burkhart vom Oldtimerklub Magirus Iveco e.V. damit beschäftigt, die dort verbliebenen historischen Fahrzeuge für den Transport in angemietete Hallen vorzubereiten. Auf Standorte in Senden, in Baltringen bei Laupheim und im Ulmer Industriegebiet Donautal ist das Gros der Sammlung verteilt, die Klubmitglieder haben dort in den vergangenen Wochen fast alle Feuerwehrfahrzeuge, Pumpen, Leitern und anderes Zubehör abgestellt. Das älteste Exponat ist eine von Pferden zu ziehende Handdruckspritze aus dem Jahr 1874. Zu bestaunen sind die Stücke aber in den Provisorien nicht, viel zu eng sind die Räumlichkeiten.

Seit Anfang 2009 war die Fahrzeugsammlung im ehemaligen Werk2 der Iveco-Magirus-Brandschutztechnik an der Magirusstraße untergebracht. Die Halle beherbergte auf über 5000 Quadratmeter einen Großteil der Fahrzeuge und Zubehör-Exponate. Die Sammlung war thematisch sortiert und besuchertauglich aufgestellt. Von heute auf morgen kam das Aus: Man sei weder am Museum noch an einer weiteren Finanzierung der Vereinsaktivitäten interessiert, teilte die Geschäftsleitung der neuen Hallen-Eigentümer mit. „Es ist schlimm, dass man von heute auf morgen wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wird“, erzählt der 60-jährige Burkhart. Dass die weltweit größte Sammlung von Magirus- und Iveco-Nutzfahrzeugen aller Sparten heimatlos werden würde, spielte keine Rolle.

Für den Verein begann die Suche nach einem neuen Quartier. Zwischenzeitlich sah es sogar gut aus für die Zukunft des Museums: Der Nudel-Fabrikant Tress will auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Kasernengelände „Altes Lager“ bei Münsingen (Kreis Reutlingen) einen Freizeitpark errichten und Feuerwehrautos wie -spritzen dauerhaft ausstellen.

Er zeigte sich interessiert, man verhandelte erfolgreich. Doch der Plan platzte. Das Land Baden-Württemberg, dessen Landesbetrieb Vermögen und Bau das Alte Lager gehört, stoppte im August vorerst alle Pläne kurz vor Vertragsunterzeichnung. Die Gebäude werden mittlerweile für Flüchtlinge benötigt. So wurde es eng für das Magirus-Museum, dessen Mietvertrag zum 1.September auslief.

Magirus gehört nach Ulm wie das Münster, heißt es. Und darum ist klar: „Am liebsten würden wir natürlich in Ulm oder in einem Radius von etwa 20 Kilometern eine Ausstellungshalle plus ein kleines Depot mieten“, beschreibt Vorsitzender Peter Burkhart seine Idee, „wir könnten dann etwa 30 verschiedene Fahrzeuge zeigen, auch immer wieder andere Autos präsentieren und auf diese Weise das Museum interessant gestalten.“ Langfristig brauche die Sammlung ein großes, neues Zuhause, an dem Besucher die Entwicklung der Feuerwehrfahrzeuge nachvollziehen können.

Doch in der Donaustadt ist Platz knapp, gut zahlende Gewerbebetriebe mieten und kaufen geeignete Areale. Bleiben auch hier ehemalige Kasernen. Derzeit wird an Konzepten gearbeitet, die seit Jahrzehnten leer stehenden Gebäude der Wilhelmsburg-Kaserne zu nutzen: „Wir sind bei einem Workshop im November dabei“, kündigt Burkhart an, es gebe Unterstützung aus Reihen des Gemeinderates. Doch es bleibe ein Kompromiss: „Es ist nicht möglich, 30 Fahrzeuge in der ehemaligen Kaserne zu zeigen, wir denken an kleinere Ausstellungsstücke und einzelne Fahrzeuge.“

Museumschef Burkhart plant daher parallel doch noch weiter mit Münsingen und der Wilhelmsburg in Ulm: „Wir haben genügend Fahrzeuge, um beide Standorte bestücken zu können“, erzählt der Museumsvorsitzende, dessen Lebensaufgabe es ist, ein Stück Ulmer Industriegeschichte unvergessen zu machen. Und er denkt schon weiter: „Wir können die Exponate Jahr für Jahr zwischen Münsingen und Ulm austauschen.“