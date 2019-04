Ulmer Commerzbank stellt Mitarbeiter ein – Fusion egal

Wie wird bei den Mitarbeitern eine etwaige Fusion mit der Deutschen Bank gesehen? Wie viele Menschen bangen rund um Ulm um ihren Job? Die brennendsten Fragen wurden auf der Bilanzpressekonferenz der Ulmer Commerzbank nicht beantwortet: „Kein Kommentar“, sagte dazu Pressesprecherin Renate Christ. Die Ulmer Commerzbank agiert zumindest äußerst betont aus einer Position der Stärke.

Commerzbank-Niederlassungsleiterin Tanja Sienitzki erwähnte, dass in der Niederlassung Ulm in den vergangenen sechs Monaten sechs Mitarbeiter eingestellt worden seien. Und weitere würden folgen. Und auch Oliver Wenzler, der Verantwortliche für große Firmen bei der Ulmer Commerzbank, strotze vor Zuversicht. Zehn neue Kunden habe er im vergangenen Jahr dazugewonnen. Was sich rein als Ziffer wenig anhört, hat durchaus Volumen. Denn der Direktor Mittelstandsbank der Commerzbank betreut nur Firmen mit einem Jahresumsatz jenseits der 15 Millionen Euro.

Oliver Wenzel und Tanja Sienitzki. (Foto: Christ)

Rein theoretisch könnte sich bei einer Fusion die Deutsche Bank mit ihren rund 30 Mitarbeiter in der umgebauten und modernisierten Niederlassung am Münsterplatz sich auf das Großkunden- und Investmentgeschäft konzentrieren und die Commerzbank auf Privatkunden und den Mittelstand. Das alles ist jedoch Zukunftsmusik.

Wir haben ein richtig gutes Jahr hinter uns. Tanja Sienitzki, Commerzbank-Niederlassungsleiterin

Am Dienstag ging es allein um die Bilanz der Commerzbank in Ulm und ihre um 578 auf 92.821 gestiegenen Kunden. „Wir haben ein richtig gutes Jahr hinter uns“, sagte Niederlassungsleiterin Sienitzki. Das Kreditwachstum lag bei 14 Prozent und Immobilien verkaufen sich nach wie vor wie warme Semmeln. Das Neugeschäft mit Immobilienfinanzierungen (170 Millionen Euro) habe signifikant zur Steigerung des Kreditvolumens auf derzeit etwas über eine Milliarde Euro beigetragen.

Nachdenklich mache Niederlassungsleiterin Sienitzki allerdings das Anlageverhalten der Ulmer. Bei der Geldanlage verschenkten viele Menschen weiterhin Geld. „Sie wissen zwar, dass sie investieren sollten. Tun es aber oft nicht“, so Sienitzki.. Über 786 Millionen Euro liegen allein bei uns in der Commerzbank Ulm unverzinst auf Giro-, Spar- oder Termineinlagen.

Rekordjahr in fast allen Branchen

Was die großen Firmenkunden angeht, berichtete Wenzel von einem Rekordjahr in fast allen Branchen. Nur die Autozulieferer wären nicht ganz so euphorisch. Die größte Herausforderung für die Arbeitgeber der Region sei akuter Fachkräftemangel der inzwischen eine echte Wachstumsbremse sei. Er wisse von einzelnen Firmen die ganze Teams aus Lettland geholt hätten, weil der Arbeitsmarkt derart leer gefegt sei. Und auch von ersten Produktionsverlagerungen berichtete Wenzel.

Die zweite große Herausforderung in den Führungsetagen sei die Digitalisierung. Diese überlagere sich oft mit einem ohnehin anstehenden Generationswechsel. Wenzel: „Die Digitalisierung sorgt für eine unglaubliche Dynamik.“

