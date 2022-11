Ulmer Bildungsmesse ist komplett ausgebucht

Die Ulmer Bildungsmesse zählt zu den größten Messen zur Berufsorientierung in der Region. Die Nachfrage ist enorm, denn der Wunsch nach persönlichen Begegnungen mit der Zielgruppe ist bei den Unternehmen groß. 270 Aussteller gestalten vom 9. bis 11. Februar 2023 das Geschehen auf dem Ulmer Messegelände. Damit sind auch dieses Mal alle sieben Hallen belegt, teil der Veranstalter, die IHK Ulm, in einem Schreiben mit.

„Wir freuen uns sehr über diese starke Ausstellerresonanz und hoffen, dass auch viele junge Menschen den Weg auf die Bildungsmesse finden. Denn die Chancen auf den passenden Ausbildungsplatz sind größer denn je und die Karrierechancen exzellent“ so Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm.

An drei Messetagen gibt es gebündelte Informationen zur Berufswelt. Die Schülerinnen und Schüler lernen Arbeitgeber kennen, erhalten durch Anfassen und Ausprobieren vertiefte Einblicke in die vielfältigen Ausbildungs- und Studienlandschaften und können entscheidende Kontakte knüpfen. Vom Besuch der Ulmer Bildungsmesse können alle Schülerinnen und Schüler der letzten drei Abgangsklassen aber auch alle, die über eine Veränderung eines bereits eingeschlagenen Weges nachdenken, profitieren, heißt es in der Mitteilung der IHK weiter.

Die Eltern sind wichtige Ansprechpartner in der Berufswahl und sollten sich diesen Termin ebenfalls vormerken. Sie erhalten beispielsweise Informationen, wie sie ihr Kind bei der Berufswahl unterstützen können, um den passenden Ausbildungsweg zu finden.

„Sie ist eine hervorragende Möglichkeit, schnell und unkompliziert unsere Wirtschaft mit ihren vielfältigen Ausbildungs- und Studien-angeboten kennenzulernen. Die Präsenzmesse ist ein Muss. Von solchen Events profitiert die Region und die Zielgruppe gleichermaßen. Denn Begegnungen auf Augenhöhe sind oftmals der erste bedeutende Schritt für die berufliche Karriere“, kommentiert Oberbürgermeister Gunter Czisch das Angebot.

Die Ulmer Bildungsmesse wird alle zwei Jahre von der Stadt Ulm in Kooperation mit der IHK Ulm organisiert. Zahlreiche Unterstützer fördern die Messe. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die be-reits für Februar 2022 geplante Messe auf das Jahr 2023 verschoben werden.