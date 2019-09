Von Regio TV

In Sachen Gänstorbrücke in Ulm wird es zunehmend ernst. Vergangene Woche hat ein Sicherheitsunternehmen den Verkehr beobachtet. In den zwei Tagen haben insgesamt 60 Brummifahrer gegen die Gewichts- oder Höhenbeschränkung verstoßen. Sie müssen jetzt mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Mit jedem schweren LKW nimmt die Lebenszeit der Brücke ab. Dabei soll sie noch einige Jahre halten. Der Neubau ist bereits in Planung. Doch jetzt sagt die Stadtverwaltung: Wenn das mit den LKW so weitergeht, kann das nicht funktionieren.