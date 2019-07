Ulmer Basketballer wechselt in die NBA

Der Ulmer Basketballer David Krämer wechselt zum NBA-Klub Phoenix Suns. Der 22-Jährige postete am Mittwochabend ein Foto von sich im T-Shirt der Suns bei der Vertragsunterschrift: „Ein Traum wird wahr“, schrieb er.

Der gebürtige Slowake ist damit der siebte Deutsche in der nordamerikanischen Basketball-Liga. Nach dem Karriereende von Dirk Nowitzki war die Zahl der NBA-Deutschen auf sechs geschrumpft – allerdings nur kurzzeitig, wie sich nun zeigt. Seit dem Winter 2018 deutscher Nationalspieler überzeugte Krämer offenbar in der Sommer-Liga.

Krämer (1,99 Meter) wechselte zur Saison 2014/2015 nach Ulm und kam bei Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga (BBL) auf insgesamt 90 Spiele. In der Spielzeit 2018/19 kam er in der BBL auf durchschnittlich 5,4 Punkte und 1,4 Rebounds.