Ulmer Basketballer verzichten auf Geld

Corona und das Geld. In den vergangenen Wochen gab es bei den Ulmer Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm laut Mitteikung „zahlreiche Gespräche“ mit der Mannschaft. Vorangegangen war Head Coach Jaka Lakovic, der zusammen mit seinen Assistenten Tyron McCoy und Danny Jansson von sich aus einen Gehaltsverzicht angeboten habe. Sehr schnell hätten sich auch zahlreiche Spieler mit dem Verein verständigt und Vereinbarungen unterzeichnet. Alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle hätten sich bereits Mitte März freiwillig dazu entschlossen, gemeinsam in Kurzarbeit zu gehen.

Um nun auch für alle vergleichbare Bedingungen zu schaffen, hat die Ulmer Geschäftsführung entschieden, dass – getreu dem Club-Motto „We are one“ (zu deutsch: Wir sind eins) – alle Mitarbeiter, zu denen auch die Spieler gehören, ihren Anteil leisten müssen. „Wir glauben, dass wir damit eine faire und nachvollziehbare Lösung für alle gefunden haben. Für uns war von Anfang an der Wille zur Unterstützung durch die Mannschaft spürbar. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir – sollte die Saison zu Ende gespielt werden können – alle wieder hier in Ulm begrüßen dürfen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Stoll das gemeinsame Vorgehen. Weiter heißt es: „Wir sind uns sicher, dass wir mit unseren Partnern, Unterstützern, Mitarbeitern und Fans dieses schwere Zeit gemeinsam überstehen werden.“