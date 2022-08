Ulmer Atommüll-Tage mit Trommelwirbel und Vortrag

Ulmer Atommüll-Tage am 25. und 26. August laden zum Mitradeln und Mittrommeln sowie dazu ein, sich über das Thema zu informieren. Dies teilt die Ulmer Ärzteinitiative, Regionalgruppe der IPPNW, mit.

Am Donnerstag, 25. August, rollt die bundesweite Anti-Atom-Radtour 2022 von „.ausgestrahlt“ durch Ulm. Begrüßt werden die Radler um 14.15 Uhr auf dem Münsterplatz mit einem Trommelwirbel auf Atommüll-Fässern. Damit soll laut der Ulmer Ärzteinitiative in Erinnerung gerufen werden, dass die Region Ulm und Neu-Ulm mit dem Atommüll-Problem doppelt belastet ist: Sie hat einerseits jetzt schon in der Nachbarschaft ein immer gefährlicher werdendes oberirdisches Atommüll-Lager am Standort Gundremmingen und ist andererseits mit der Schwäbischen Alb eine offensichtlich besonders interessante Region bei der Standortsuche für ein unterirdisches Atommüll-Lager.

Die Koordination der Trommler erfolgt über die Ulmer Ärzteinitiative (E-Mail: info@ippnw-ulm.de); die Atommüllfässer werden gestellt. Wer die „.ausgestrahlt-Radler“ auf der Etappe Gundremmingen-Ulm-Blaustein-Weidach am 25. August und der Etappe Blaustein-Weidach-Riedlingen am 26. August begleiten will, sollte sich melden bei den Natur-Freunden Ulm (E-Mail: hpzagermann@web.de).

Am Freitag, 26. August, 19 Uhr, findet im Bürgerhaus Mitte in Ulm, Schaffner-Straße 17, ein Vortrag mit Diskussion mit Raimund Kamm vom Verein Forum Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik statt. Kamm ist zudem Vorsitzender des Landesverbands Erneuerbare Energie Bayern.

Den in unseren AKW erzeugten hochradioaktiven Atommüll. Zum Abklingen der Strahlung des in den deutschen Atomkraftwerken erzeugten hochradioaktiven Atommülls benötige es mehr als eine Million Jahre, heißt es in der Mitteilung der Ärzteinitiative. Das größte deutsche Atommülllager sei in Gundremmingen und damit „quasi vor Ulms Haustür“. Die Fragen stellen sich, wie der Atommüll gelagert werden soll und welche energiepolitischen Lehren „aus dem atomaren Desaster“ gezogen werden. Eine zu 100 Prozent atomfreie und klimaunschädliche Energieversorgung sei möglich, so die Ärzteinitiative.