Ulmer Afrika-Helfer erhält Bundesverdienstkreuz

Professor Heinz Maier, früherer Ärztlicher Direktor der HNO am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ist nun Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Maier die Verdienstauszeichnung verliehen, der bayerische Staatsminister Hans Reichhart hat sie ihm in München überreicht.

In seiner Laudation lobte der CSU-Politiker Maiers Engagement. Auf die Initiative des Mediziners hin, war vor fast 15 Jahren die international tätige Hilfsorganisation Support Ulm gegründet worden, deren Vorsitzender Maier ist.

Außerdem engagierte sich der Ulmer Maier für den Verein „Medcare for People in Eritrea“, der die medizinische Versorgung der dortigen Bevölkerung verbessert und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. 2006 hatte ihm Bundespräsident Horst Köhler hierfür das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.