Ulm wird ein Stückchen süßer: Neuer Waffelladen in Pfauengasse eröffnet

In die Pfauengasse 9 ist neues Leben eingezogen. Wer auf Süßes und Besonderes steht, ist bei Holy Waffle genau richtig. In dem neuen Laden kann man sich seine eigene Waffelkreation zusammenstellen. Auch für vegane Gäste gibt es etwas im Angebot.

Geführt wird der neue Laden von Felix Gummert und David Falk. Beide betrieben in den vergangenen Monaten und Jahren erfolgreich Corona-Teststationen. Doch schon seit Längerem war für die Beiden absehbar, dass sie nicht ewig von diesem Geschäft leben können. "Außerdem wollte ich als waschechter Ulmer schon länger etwas Spezielles machen und so einen Beitrag für meine Stadt leisten", sagt der 29-jährige Felix Gummert. Statt Hygienekonzepte erneuern und Testergebnisse auswerten, steht der Ulmer also ab jetzt hinter der Theke von Holy Waffle und will seine Gäste mit ausgefallenen Waffelkreationen glücklich machen.

Felix Gummert mit einer seiner Kreationen. (Foto: Ehrenfeld)

Doch nicht nur die Waffeln sollen die Gäste überzeugen. Auch in die Dekoration und Gestaltung des Ladens haben die Inhaber viel Energie hineingesteckt. Wenn später dann auch noch eine Ausschankgenehmigung für alkoholische Getränke dazukommt, kann sich Gummert gut vorstellen, dass die Terrasse im Innehof sowie der Außenbereich zu einem angesagten Treffpunkt wird.

Gummert kommt eigentlich aus der Speditionsbranche. Corona habe auch bei ihm einiges im Leben durcheinander geworfen und verändert. Mit seinem ehemaligen Schulkameraden David Falk hat er sich dann zusammengetan und Corona-Teststationen aufgebaut. Geschäftspartner Falk habe bereits Gastroerfahrung, da er selbst seit einigen Jahren eine Bar in Karlsruhe betreibt.

Waffeln in verschiedenen Kreationen gibt es ab sofort in der Ulmer Pfauengasse. (Foto: Ehrenfeld)

Und was macht die Waffeln der beiden so besonders? "In meinen Augen ist das vor allem die Zubereitung. Wir verwenden Obst aus der Region, das wir direkt vom Wochenmarkt beziehen. Die Saucen sind aus Italien", so Felix Gummert. Dass es bereits ein ähnliches Angebot in der Ulmer Innenstadt gibt, davon lässt sich der Jungunternehmer nicht verunsichern. Sein Laden sei etwas Besonderes und soll ab jetzt viele mit seinem Angebot anlocken.

Eine Waffel kostet knapp 8 Euro. Pro Portion gibt es Früchte, Toppings und eine Sauce. Es gibt jedoch auch Waffelkombinationen, die bereits zusammengestellt sind, falls einem die Auswahl nicht leicht fällt. Kreationen wie Buenos Dias oder Coco White sind das.