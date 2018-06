Ulm will noch internationaler werden

Jeder, der sich fragt, warum Ulm noch internationaler werden sollte, dem würde Oberbürgermeistern Gunter Czisch antworten: „Man soll einfach mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen: Da sind viele interessante Leute, anders als man es oft denkt aufgrund der eigenen Sozialisation – und dann entspannt man sich.“ Czisch weiß, dass nicht jeder applaudiert, wenn er erfährt, dass in Ulm 41 Prozent der Menschen internationale Wurzeln haben. Aber er sagt auch: „Man muss sich von alten Denkmustern lösen.“

Um diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hat die Stadt die Dachmarke „make it in ulm“ gegründet. Unter dieser möchte dman in Zukunft intensiv internationale Fachkräfte anwerben und binden. Denn laut Czisch „rennen alle nach Berlin und Hamburg. Wir müssen uns mehr anstrengen.“

Damit lässt der Oberbürgermeister anklingen, dass hinter „make it in ulm“ weit mehr steckt, als der reine Wunsch nach mehr internationalem Flair. Es geht um den Fachkräftemangel in der Region, dem die Stadt begegnen möchte. Wie der Fachkräftemonitor der Ulmer IHK zeigt: In der Region Ulm fehlen bis 2030 durchschnittlich mehr als 14 000 Fachkräfte. Vor allem Techniker, Meister oder Fach- und Betriebswirte sind gefragt. Hier bleibt jede achte Stelle unbesetzt.

Noch beschränken sich die Innovationen der Stadt im Kampf gegen den Fachkräftemangel allerdings auf einen handelsüblichen Aktenordner: Diesen bekommt jeder ausländische Arbeitssuchende in den Beratungsstellen, etwas der IHK, dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit ausgehändigt. Darin findet er Informationen zu Berufsberatung oder Anerkennung von Zeugnisse und Berufsabschlüssen. „Auch die Ergebnisse von Beratungsgesprächen können darin dokumentiert werden“, erläutert die Stadt. Der Ordner sei als „Einkaufswaagen“ zu verstehen, in dem man „Zettel für Zettel“ sammeln könne.

Ansonsten bleibt das Konzept hinter der Dachmarke vage. Die Stadt will „Begegnungsorte schaffen“ und den Menschen zeigen, dass sie hier nicht nur gut arbeiten, „sondern auch gut leben können“.

Wie sie das erreichen möchte? Bisher gebe es immerhin schon einen Internationalen Salon sowie Kinovorstellungen mit Originalton. Auch werden in Zukunft alle bereits bestehenden Angebote für ausländische Jobsuchende unter der Dachmarke zusammengeführt. Czisch betont, dass die Zusammenarbeit mit dem bayerischen Neu-Ulm dabei sehr eng ausfalle.

Daneben bewirbt sich Ulm bei einem Landeswettbewerb für gründungsfreundliche Kommunen. Ziel der Kampagne ist es, die Start-up-Kultur in der Region zu stärken und sichtbarer zu machen. Die Sieger-Kommune der Ausschreibung wird eine Projektförderung für die Umsetzung geplanten Maßnahmen von bis zu 100 000 Euro erhalten.