Ulm - Wendlingen im Stundentakt: Die Fahrplan-Pläne für die Neubaustrecke

Stündlich ein Zug je Richtung zwischen Ulm und Wendlingen, ein neuer Bahnhof auf der Laichinger Alb, etwas schnellere Regionalzugverbindungen nach Stuttgart und eine Zeitersparnis von bis zu 15 Minuten im Fernverkehr. Das sind die wichtigsten Neuerungen für Reisende, wenn die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm am 11. Dezember in Betrieb geht. Weiter gehende Verbesserungen gibt es erst, wenn der Stuttgarter Tiefbahnhof S21 eröffnet wird. Am Montag haben Vertreter von Bahn und Land ihre Pläne für die Neubaustrecke vorgestellt.

„Die neue Strecke erweitert die Kapazität erheblich im Korridor Stuttgart-Ulm“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), räumte aber gleichzeitig ein: „Es wird einiges besser werden, aber eben noch nicht alles.“ Er bitte um Verständnis, dass vor Inbetriebnahme von Stuttgart 21 „eben weil wir noch nicht fertig sind, wir noch nicht alles liefern können, was man sich wünscht.“

Halbe Fahrzeit ab 2025

Ein Wermutstropfen ist, dass Regionalzüge auf der Neubaustrecke zunächst nicht bis Stuttgart durchfahren. Reisende müssen in Wendlingen in den Regionalzug Tübingen-Stuttgart umsteigen. Trotzdem verkürzt sich die Fahrzeit von Stuttgart nach Ulm via Neubaustrecke laut der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) um fünf auf dann 59 Minuten im Vergleich zu der bestehenden Trasse durch das Filstal über Plochingen und Göppingen. Wenn die Züge ab 2025 in den Stuttgarter Tiefbahnhof einrollen, wird sich die Fahrzeit den Plänen zufolge halbieren.

Ab Dezember pendelt der neue IRE 200 im Stundentakt zwischen Ulm und Merklingen. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern erreichen. „Das ist ab dem nächsten Jahr der schnellste Regionalverkehr in Deutschland“, sagte Dietmar Maier von der NVBW.

Gebrauchtwagen im Einsatz

Die beiden Züge, die auf der Strecke im Einsatz sein werden, sind Gebrauchtfahrzeuge – bislang verkehren sie zwischen Nürnberg und München. Erst 2025 kommen neue Doppelstockwagen zum Einsatz. Der Einsatz alter Gebrauchtwagen verursacht derzeit unter anderem auf der Südbahn Probleme.

Die Wagen, die auf der Neubaustrecke zum Einsatz kommen sollen, würden aber die „hohen Anforderungen“ einhalten, beteuert das Verkehrsministerium. Unter anderem sind sie mit dem neuen Zugbeeinflussungssystem ETCS ausgestattet. Dies soll einen dichteren und sicheren Verkehr ermöglichen, Stuttgart wird als erster Bahnknoten in Deutschland komplett damit ausgestattet.

Ein Großer Sprung für die Laichinger Alb

Einen großen Sprung nach vorn bedeutet die Inbetriebnahme insbesondere für die Laichinger Alb – die Gegend rund um den neuen Bahnhof Merklingen war bisher gar nicht an die Bahn angeschlossen. Im Vergleich zum bisherigen Busverkehr verbessert sich die Anbindung erheblich: Nach Stuttgart sind es ab Merklingen nur noch 49 Minuten statt einer Stunde und 23 Minuten, nach Ulm sind es zwölf statt 30 Minuten.

Auch auf anderen Strecken geht es schneller voran, vor allem von Ulm nach Tübingen oder Reutlingen. Weil Reisende schon in Wendlingen umsteigen und nicht mehr bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof fahren müssen, verkürzt sich die Reisezeit um 30 bis 40 Minuten.

Direkter Regionalzug Stuttgart-Lindau entfällt

Eine weitere Änderung betrifft die Südbahn. Der durchgehende Regionalzug von Stuttgart nach Lindau fällt ab Dezember weg. Statt diesem und dem Regionalexpress Friedrichshafen-Ulm gibt es künftig einen Zug von Ulm nach Lindau und einen von Stuttgart nach Friedrichshafen. Letzterer fährt weiter durchs Filstal und hält nicht mehr so lange wie bisher in Ulm. Hintergrund für diese Änderung sind Bemühungen um einen weniger störungsanfälligen Fahrplan. Erst ab 2025 soll es dann schnelle, durchgehende Regionalzüge von Stuttgart an den Bodensee geben, die über die Neubaustrecke geführt werden.

Die dicht befahrene Filstalbahn wird durch die Neubaustrecke vom Personenverkehr entlastet. Zunächst vor allem vom Fernverkehr, der teils über die Neubaustrecke geleitet wird und dabei etwa eine Viertelstunde Zeit einspart.

Zunächst keine Güterzüge auf der Neubaustrecke

Andererseits wird zunächst weiterhin der gesamte Güterverkehr durchs Filstal rollen. Für die Neubaustrecke seien jedenfalls noch keine Güterverkehrskapazitäten angemeldet worden, sagte Rüdiger Weiß von der Bahn-Infrastrukturtochter DB Netz.

Ein Nadelöhr ergibt sich künftig in Plochingen, wo die Züge von der Neubaustrecke auf die bestehenden Gleise einfädeln. Ende 2025 soll auch dieser Engpass Geschichte sein. Dann geht es unterirdisch weiter zum neuen Tiefbahnhof – vorausgesetzt, bei Stuttgart 21 lauern keine neuen Verzögerungen im Zeitplan.