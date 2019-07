Ulm wächst so stark wie keine andere Region im Land

Keine andere Region in Baden-Württemberg wird nach den neusten Ergebnissen der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts bis 2035 stärker wachsen als die IHK-Region Ulm. Der Einwohnerzuwachs liegt mit 4,6 Prozent deutlich höher als der Landesschnitt von 3,1 Prozent.

Der Stadtkreis Ulm verzeichnet dabei im Vergleich aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg mit einem Bevölkerungszuwachs von 5,8 Prozent (plus 7200 Einwohner) bis 2035 die Spitzenposition noch vor Karlsruhe und deutlich vor Mannheim.

„Dieser Bevölkerungszuwachs in der Größenordnung der Stadt Laupheim zeigt klar, wie attraktiv die IHK-Region Ulm für Familien und Arbeitskräfte ist. Der Zuzug ist enorm wichtig, da die Fachkräftesituation in der Region sehr angespannt ist“, so Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. Denn nach dem IHK-Fachkräftemonitor fehlen zwischen 2019 und 2030 durchschnittlich mehr als 16.000 Fachkräfte.