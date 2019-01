Ulm verliert Test – Lux im Achtelfinale

Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat ein Vorbereitungsspiel gegen den österreichischen Erstligisten FC Wacker Innsbruck mit 1:2 verloren. Die Ulmer verkauften sich gut, mussten sich aber auf dem Kunstrasenplatz neben dem Donaustadion geschlagen geben. Kai Luibrand schoss Ulm in Führung (5. Minute), Cheikhou Dieng (9.) und Florian Rieder (75.) trafen für Wacker. Die Spatzen mussten im Testspiel auf Stürmer Vitali Lux verzichten, der derzeit für Kirgisien beim Asia-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Ball ist. Die kirgisische Mannschaft steht im Achtelfinale. Das Team von Lux verlor zwar mit 0:1 gegen die klar favorisierten Koreaner und musste sich außerdem China mit 1:2 geschlagen geben, aber dann schoss der Spatzen-Angreifer seine Mannschaft mit drei Toren zum 3:1 gegen die Philippinen und damit ins Achtelfinale des Wettbewerbs. In der Runde der letzten 16 trifft Kirgisien am Montag, 21. Januar, 18 Uhr, im 43 000 Besucher fassenden Zayed-Sports-City-Stadion in Abu Dhabi auf die Mannschaft des Gastgebers.