Ulm und Pirmasens tauschen Heimrecht

Weil der Platz des FK Pirmasens unbespielbar ist, wird das Duell in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag, 16. Januar, 14 Uhr, in Ulm stattfinden.

