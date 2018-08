Ulm erwartet Tausende Fans zum Risiko-Spiel

So viele Menschen hat ein Fußballspiel in Ulm schon lange nicht mehr angezogen: Das Donau-stadion ist mit 18 440 Zuschauern ausverkauft, mehrere Hundert Polizisten sollen die Sicherheit rund um das Pokalspiel des SSV 1846 Ulm Fußball gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt gewährleisten. Dazu kommen ehrenamtliche Ordner, ein Sicherheitsdienst, den der Verein engagiert hat – und Security-Personal, das die Gäste mitbringen.

Die Partie zwischen dem Regionalligisten von der Donau und dem Erstligaklub vom Main ist als Risiko-Spiel eingestuft. Dennoch bleibt vieles wie gewohnt: bei den Einlasskontrollen finden wie im Liga-Alltag Bodychecks statt. Sicherheitsleute klopfen die Körper und Kleidung der Fußballfans ab. Es gibt kein Alkoholverbot und auch sonst keine außergewöhnlichen Auflagen. Verboten sind wie üblich Glasflaschen und Feuerwerkskörper.

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt am 21. Mai den WfV Pokal und zieht in die erste Runde des DFB Pokals ein. Am 18. August – also am kommenden Samstag in einer Woche ist es endlich soweit. Die Spatzen empfangen Bundesligist Eintracht Frankfurt im Donaustadion. Die Vorbereitungen bei der Stadt, der Polizei und dem Verein laufen aktuell auf Hochtouren. Denn der organisatorische Aufwand ist eine große Herausforderung.

Beim Pokalfinale im Mai quoll dichter Rauch aus dem Block der Fans von Frankfurt und Gegner Bayern München, die zweite Halbzeit wurde deshalb mit Verspätung angepfiffen. Lässt sich das Zündeln in Ulm verhindern? Rainer Türke, der bei der Stadt für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, gibt sich entspannt. Man tue, was man könne. Doch: „In allen Ligen und allen Stadien der Welt sind es die gleichen Risiken. Bisher wüsste ich keine Methode, die gewährleistet, dass keine Pyro ins Stadion kommt.“

Polizei ist auf Ärger und Gewalt eingestellt

Die Polizei macht sich indes auf viel Verkehr gefasst – und auf Ärger. „Unter allen Besuchern des Spiels werden sich wahrscheinlich auch solche befinden, die weniger den Fußball als eher die Gewalt im Kopf haben“, vermutet Sprecher Wolfgang Jürgens. Deshalb bekommen die Ulmer Beamten Unterstützung: Von Bundes- und Landespolizei und von anderen Dienststellen. Auch Hunde und Reiterstaffeln kommen zum Einsatz. Mit einer Video-Ausrüstung will die Polizei die Krawallmacher ausfindig machen und Straftaten und Regelverstöße festhalten.

Auch der Klub hat in Sachen Sicherheit aufgestockt: 30 ehrenamtliche Ordner und 190 gewerbliche Sicherheitsleute arbeiten nach Vereinsangaben am Samstag – normalerweise betreuen insgesamt 80 Sicherheitshelfer einen Spieltag.

Das Sicherheitskonzept haben Stadt, SSV, Polizei und Rettungskräfte gemeinsam ausgearbeitet. „Wir haben das Thema voll im Griff und sind gut vorbereitet“, sagt Vereinssprecher Max Rieck. Zuletzt haben die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle rund zwölf Stunden Arbeit pro Tag in die Vorbereitung gesteckt. Seit der Termin der Partie feststeht, beschäftigen sich die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter des SSV mit den Aufgaben, die durch das Spiel anfallen.

Knapper Platz für die Medienleute

Die baulichen Vorgaben des Deutschen Fußball-Bunds erfüllt das Donaustadion, auch wenn es in die Jahre gekommen ist. Die nötigen Sicherheitsgitter sind an den Blocks angebracht. Doch das ungewohnt hohe Medieninteresse bereitete dem SSV Arbeit: Für die Fernsehkameras mussten eigens Podeste gebaut werden; der Platz für die Übertragungswagen ist knapp.

Tausende Besucher aus Frankfurt werden in Ulm erwartet. Die Anwohnerstraßen sind für den Verkehr getrennt, alle Parkplätze einschließlich dem in der Friedrichsau stehen für die Fans bereit. Stadt und Polizei rechnen mit Behinderungen und appellieren, möglichst Züge, Busse, Straßenbahn zu nutzen, zu Fuß zu kommen oder notfalls Fahrgemeinschaften zu bilden.

Ulm ist im Fußballfieber: Am Samstag empfangen die Spatzen in der ersten Runde des DFB-Pokal den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt. Es ist DAS Spiel für die Ulmer Kicker.

Das Stadion öffnet bereits um 13.30 Uhr – eine halbe Stunde früher als geplant. Das soll Chaos vor den Eingängen verhindern. „Wenn es Schlangen gibt, gibt es die“, sagt Rainer Türke, der Leiter der städtischen Abteilung Sicherheit, Ordnung und Gewerbe. „Wir haben das alles zu Bundesliga-Zeiten schon einmal gehabt.“