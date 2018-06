Ulm erwartet 15 000 Teilnehmer zum Landesturnfest 2016

Noch sind es fast 15 Monate bis zum Landesturnfest, das vom 28. bis 31. Juli 2016 in Ulm stattfindet, aber große Ereignisse brauchen auch Zeit für die Planung. Am 29. April traf sich deshalb das Organisationskomitee im Ulmer Rathaus zu seiner konstituierenden Sitzung. Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds (STB), formulierte die Ziele, das städtische Amt für Bildung und Sport den Stand der Vorbereitungen bei der Stadt.

„So weit wie dieses Mal waren wir mit einem Turnfest noch nie“, sagte Wolfgang Fleiner, Vizepräsident Geschäftsführung beim Schwäbischen Turnerbund. So ist zum Beispiel schon klar, welche Meisterschaften und Qualifikationen im Rahmen des Landesturnfests stattfinden werden. Keine im Kunstturnen jedenfalls, weil der Zeitpunkt im Juli für weiterführende Meisterschaften zu spät ist. Mehrkampf geht, Dance auch, turnspezifische wie TGM und TGW werden terminiert und auch im Tanzbereich wird einiges stattfinden. Mehr als 200 Wettkämpfe werden es am Ende sein.

Erwartet werden 15 000 und mehr Teilnehmer, und noch viel mehr Gäste, die sich einfach vom Turnfest-Flair anstecken lassen wollen, die sich Karten für die kostenpflichtigen Veranstaltungen wie Matinee oder Turnfestgala besorgen oder bei den kostenfreien Angeboten wie der Show der Sieger, dem Festzug oder auch beim Weinheim-Abend des badischen Turnfest-Ausrichters von 2018 vergnügen wollen. Mitmachaktionen gibt es, eine Messe und jede Menge Schauvorführungen auf verschiedenen Plätzen in der Stadt.

STB-Präsident Wolfgang Drexler betonte beim ersten OK-Treffen das Prädikat „gemeinsam“, unter dem das Landesturnfest steht. Vier Stichworte sind für ihn entscheidend, die hinter dem „gemeinsam“ stehen müssen: „dabei, aktiv, erleben, feiern“. Neu dabei ist auch das Thema Inklusion, das in Ulm Premiere haben wird und ein weiteres „gemeinsam“ darstellt: „Gemeinsam im Team“. Das Landesturnfest muss in der Stadt ankommen, der Funke überspringen. Drexler: „Wenn wir die Gemeinsamkeiten hinbekommen, dann war das Landesturnfest ein Erfolg“.

12 000 Teilnehmer werden in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sein. Dafür sind 30 Ulmer Schulen vorgesehen, in denen 48 000 Quadratmeter Fläche in 650 Klassenräumen und kleinen Hallen vorgehalten werden. Rund 1700 Helfer werden für das Turnfest ingesamt benötigt. Sie müssen in den Vereinen des Turngaus rekrutiert werden, sie können aber auch von anderen Gruppen oder Einrichtungen kommen. Wer Lust hat, sich einzubringen, meldet sich einfach bei der Turngau-Geschäftsstelle oder bei der Stadt Ulm im Amt für Bildung und Sport.

Gastronomie vorbereiten

Die Großveranstaltung braucht natürlich auch über die sport- und freizeitlichen Belange hinaus Vorbereitung. So müssen die Wettkampfstätten und Vorführflächen bestimmt, Hotelzimmer gebucht, Gastronomie und Handel vorbereitet und nicht zuletzt das Marktgeschehen am Samstag geregelt werden. Deshalb sind im Organisationskomitee auch das Ordnungsamt, der Verein Ulmer City Marketing und die Tourismus GmbH vertreten.

Oberbürgermeister Ivo Gönner ist optimistisch, dass alles so sein wird wie gewünscht: „Die öffentlichen Einrichtungen sind gebucht, was getan werden muss, wird getan. Es ist ja nicht das erste Landesturnfest in Ulm.“ Stimmt natürlich, es ist das achte nach 1850, 1854, 1862, 1925, 1955, 1984 und 1996. Und das zweite in Gönners Amtszeit. (wfr)