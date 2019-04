Ulm erhält schlechte Noten bei bundesweitem Fahrradklima-Test

Wie fahrradfreundlich ist Ihre Stadt? Diese Frage stellte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Herbst 2018 beim achten bundesweiten Fahrradklima-Test den Radfahrern. Mit Hilfe von 32 Fragen in fünf Kategorien im Internet unter fahrradklima-test.de oder auf Fragebögen konnten Radler die Fahrradfreundlichkeit ihrer Heimatstädte bewerten und eigene Kommentare abgeben. Durch Zusatzfragen sollte auch die Familienfreundlichkeit von Städten und Gemeinden bewertet werden.

Beim am Dienstag in Berlin vorgestellten Fahrradklima-Test des ADFC landete Ulm in der Stadtgrößengruppe 100.000 bis 200.000 Einwohner mit der Note 3,9 auf Platz 12 von 41 bewerteten Städten dieser Größe. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Test von 2016 (Note 3,6; Platz 8 von 38 Städten). Die Stadt Neu-Ulm steht mit Platz 35 von 106 nach wie vor im Mittelfeld der Städte von 50.000 bis 100.000 Einwohner, konnte vom Platz aufholen. Die Gesamtnote 3,9 ist identisch mit 2016.

317 Radfahrer nahmen in Ulm an der Befragung teil, in Neu-Ulm waren es 86. Gelobt wurden in Ulm besonders die geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung und die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Auch die Wegweisung wurde positiv bewertet. Auffallend sind die negativen Bewertungen der Falschparkerkontrolle auf Radwegen (Note 4,9) und die Radverkehrsführung an Baustellen (Note 5,0).

Wegen der zahlreichen Baustellen in Ulm besteht hier dringender Handlungsbedarf. Katrin Voss-Lubert, Kreisvorsitzende des ADFC Ulm/Alb-Donau

In Neu-Ulm wurde die Erreichbarkeit des Stadtzentrums als gut eingestuft. Auch hier bekamen die Radverkehrsführungen an Baustellen eine der schlechtesten Bewertungen. „Wegen der zahlreichen Baustellen in Ulm besteht hier dringender Handlungsbedarf“, fordert Katrin Voss-Lubert, Kreisvorsitzende des ADFC Ulm/Alb-Donau.

Besonders gut hat keine Stadt in der Region beim Fahrradklimatest des ADFC abgeschnitten. Speziell in Ulm haben Radfahrer mit großen Hindernissen zu kämpfen.

Trotz der Verbesserungen in der Radverkehrsinfrastruktur sei noch einiges zu tun. Voss-Lubert betont auch, dass die derzeit vakante Stelle der Ulmer Radverkehrsbeauftragten unverzüglich ausgeschrieben werden müsse, damit es nicht zu einem Stillstand bei der Radverkehrsplanung kommt. Die frühere Radverkehrsbeauftragte Friederike Christian hat ihre Stelle gekündigt.

Ewald Ottmann vom ADFC-Kreisverband Neu-Ulm kommentiert die Ergebnisse vom anderen Donauufer: „Der Test zeigt, dass die Bemühungen der Stadt Neu-Ulm bei weitem noch nicht ausreichen. Bei der Sicherheit gingen die Werte nach unten und die Familienfreundlichkeit wurde weitgehend schlecht bewertet.“ Besonders bemängelt sei auch die Situation am Allgäuer Ring. „Damit weiß die Stadt, wo ihre Aufgaben sind“, betont Ottmann. Beim schwindenden Sicherheitsgefühl ist Neu-Ulm nicht alleine: Laut ADFC hat es sich bundesweit verschlechtert.