Ulm: Betrunkener Autofahrer rammt eine Laterne

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwoch in Ulm mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne geprallt. Gegen 3 Uhr morgens war der 50-Jährige in einem Citroen in der Schwabstraße unterwegs; in der Nähe der Eythstraße kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Auch ein Metallgeländer wurde beschädigt. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf; dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel Promille intus hat. Der 50-Jährige kam in ein Krankenhaus, dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro.