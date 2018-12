Ulm bekommt ein Zalando-Outlet

Der Online-Versandhändler für Schuhe und Mode „Zalando“ zieht mit einem Outlet-Geschäft in das neue Einkaufsareal „Sedelhöfe“ beim Hauptbahnhof in Ulm. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt.

Demnach werde der Online-Händler in nächster Zeit insgesamt sechs weitere Outlet-Geschäfte in Deutschland eröffnen – unter anderem in Stuttgart, Konstanz und im Jahr 2020 auch in Ulm. Demnächst soll auch mit der Anwerbung von 55 bis 60 Mitarbeitern pro Filiale begonnen werden, so das Unternehmen weiter.

„Wir verkaufen in den Outlets Ware, die wir im Onlineshop nicht mehr anbieten können. Es kann zum Beispiel sein, dass nur noch vereinzelte Größen vorhanden sind, es sich um Ware aus der Vorsaison handelt, oder ein Knopf fehlt. Als Online-Plattform liegt Zalandos Fokus weiterhin auf dem digitalen Geschäft“, wird Dorothee Schönfeld, Managing Director der Zalando Outlets, in der Mitteilung zitiert.

In den Outlet-Stores von Zalando sollen Neuware, aber auch Rückläufer aus dem Online-Handel verkauft werden. Denn nach wie vor hat der Online-Händler, der mit Verkauf von Schuhen gestartet ist, heute aber weit mehr Textilien als Schuhe verkauft, Probleme mit hohen Quoten an Retouren. Auch diese fast neuwertigen und unbeschädigten Rückläufer sollen laut Mitteilung zum Teil in den Stores zum Verkauf angeboten werden.

