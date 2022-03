Das neue Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof eröffnet am Samstag

Gefeiert wird am Samstag, 9. April, und zwar auf Parkdeck 1 und in der Kassenhalle, die sich in der Unterführung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Einkaufsquartier Sedelhöfe befindet. Von 10 bis 17 Uhr ist hier eine „Festzone“ geplant, in der an Marktständen samt musikalischer Begleitung Kaffee und Kuchen serviert wird.